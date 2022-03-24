Западные санкции до сих пор были нацелены на финансовый сектор России, ее политиков и олигархов, а Соединенные Штаты запретили импорт российской нефти и газа. Эти усилия похвальны, но, к сожалению, они не смогли помешать российским военным продолжать убивать невинных людей.

Об этом в издании The New York Times пишет Олег Устенко, экономический советник президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, лучший способ остановить военную машину Путина — перекрыть ему ежедневный приток твердой валюты. И лучший способ сделать это для Европы — прекратить платить за российскую нефть и газ.

Соединенным Штатам также следует ввести вторичные санкции, которые могли бы помешать кому-либо законно поставлять российскую нефть.

Нефть и нефтепродукты на сегодняшний день являются наиболее важными статьями экспорта России. Газ является третьим наиболее ценным экспортным товаром и стоит больше, чем весь другой экспорт вместе взятый. Доходы от экспорта энергоресурсов составляют более 40% российского бюджета.

Важнейшим покупателем России является Европейский Союз, который покупает около 60% экспортного газа страны, 50% экспорта нефти и 50% экспорта нефтепродуктов. С 24 февраля 2022 года за эти продукты Европа заплатила Путину более $19 млрд.

Еще более вопиющим является то, что после вторжения экспорт российской нефти не упал, отчасти потому, что ЕС не сократил импорт. В то же время выросли цены на нефть и газ. С точки зрения Путина, его война окупается.

Некоторые европейские эксперты утверждают, что война финансируется не за счет экспорта энергоресурсов. Но это ложное мнение. Поскольку большая часть резервов Центрального банка заморожена, Путин нуждается в твердой валюте, которую он получает каждый день, и поэтому Россия продолжает качать нефть на полную довоенную мощность. Евро, которые получает РФ, теперь идут непосредственно на огневую мощь, которая убивает мирных жителей Украины и разрушает украинские города.

Олег Устенко напомнил слова министра экономики и энергетики Германии, крупнейшей экономики Европы, который сказал, что любое сокращение текущих закупок нефти и газа приведет к краху экономики Германии.

Но у Европы уже достаточно газа, чтобы пережить следующую зиму. Международное энергетическое агентство разработало жизнеспособный план по консервации и альтернативным поставкам, который сократит импорт российского газа более чем на треть.

Германия особенно зависит от российского газа, но исследование Национальной академии наук Германии Леопольдина указывает, что краткосрочная приостановка поставок газа из РФ будет вполне управляемой.

По словам Устенко, платежи за российский газ должны поступать на специальные счета, чтобы вырученные средства нельзя было использовать для покупки оружия. Это стандартная практика при применении санкций.

Что касается нефти, то ОПЕК и другие поставщики могут обеспечить до 2,2 млн баррелей в сутки дополнительно в течение месяца. Эти страны не должны быть заинтересованы в росте цен на нефть, потому что это резко ускорит переход к возобновляемым источникам энергии.

Есть некоторые опасения, что эмбарго на российскую нефть не будет подорвано контрабандой. Для решения этой проблемы группа экономических консультантов президента Зеленского создала группу по отслеживанию танкеров, которая теперь следит за каждым судном, отгружающим нефть из российских портов.

В нефтяном бизнесе можно скрыть многое, но нельзя скрыть движения крупных танкеров с сырой нефтью, которые видны из космоса, подытоживает Олег Устенко.