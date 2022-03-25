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Факты / Мир / Россия

Philip Morris существенно сокращает свое присутствие на рынке РФ — Кулеба

Марта Бондаренко редактор ленты
Philip Morris существенно сокращает свое присутствие на рынке РФ — Кулеба

Табачная компания Philip Morris существенно сокращает свое присутствие на российском рынке.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что табачные производители являются одними из крупнейших налогоплательщиков в бюджет РФ.

— Не хвалим производителей табачных изделий, но хвалим бизнес. Компания Philip Morris объявила сокращение, очень существенное сокращение своей работы в РФ, сворачивание инвестиций. Мы благодарны им за это решение, но будем настаивать на том, чтобы они полностью вышли из российского рынка, – сказал Кулеба.

По словам министра, свою деятельность на территории РФ сворачивает и Shell. Кроме того, компания выделила существенную гуманитарную помощь Украине.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал ряд все еще остающихся на рынке России мировых компаний, среди них: Metro, Auchan, Philip Morris, Oriflame, Ecco и другие. Глава МИД призвал бойкотировать эти компании.

Также Дмитрий Кулеба сообщил, что новый, четвертый пакет санкций, которые Евросоюз планирует ввести против РФ, будет направлен против российского военно-промышленного комплекса. Очільник МЗС закликав бойкотувати ці компанії.

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