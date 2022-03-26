Россия перебрасывает войска в Украину из Грузии в качестве подкрепления.

Эту информацию в комментарии CNN подтвердил высокопоставленный представитель оборонного ведомства США.

— Российские военные перебрасывают войска, дислоцированные в Грузии, в Украину в качестве подкрепления, — сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

Он сообщил, что США фиксируют перемещение некоторого количества войск из Грузии, добавив, что Пентагон не может назвать количество войск, которые перебрасывает Москва, или примерные сроки транспортировки.

— Сейчас у нас есть признаки того, что они перебрасывают войска из Грузии в Украину, — сказал чиновник, добавив, что они не отслеживают их передвижения по воздуху.

Ранее об активности российских войск в оккупированных Россией территориях Грузии сообщил руководитель издания InformNapalm Роман Бурко.

Напомним, российские войска были размещены в Грузии после того, как Россия вторглась в страну в 2008 году.

Пентагон не знает, куда направятся войска из Грузии в Украине, сказал чиновник, отметив при этом, что Кремль заявил о приоритетности своей деятельности в регионе Донбасса.

Между тем, по оценкам США, российские силы имеют 22 корабля в Черном море, и хотя 15 из них являются “надводными боевыми кораблями”, чиновник сказал, что “большинство остальных — это амфибийные корабли”, то есть способных перебрасывать десант морем.

— Мы видели, как они перемещаются в Азовское море для проведения десанта, чтобы попытаться пополнить запасы в Мариуполе, но мы не видели, чтобы они двигались на Одессу, — добавил чиновник.

Россияне могут использовать эти корабли для нанесения ракетного удара по Украине, но США пока не видели, чтобы они это делали, сказал чиновник Пентагона журналистам.