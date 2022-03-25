Вирус и лаборатории: мать оккупанта обвиняет Украину в том, что в России гибнет скот

Служба безопасности Украины обнародовала фрагмент очередного перехваченного телефонного разговора российского военнослужащего со своей матерью.

На видео слышно, как оккупант убеждает собственную мать, что в Украине нет никаких секретных лабораторий, где “американцы” разрабатывали коронавирус и другие смертельные вирусы.

Женщина была “искренне поражена” словами сына и заявила, что сама хотела бы приехать в Украину, чтобы объяснить военным РФ, за что “на самом деле” они должны воевать.

– Мы защищаем свои границы! Границы защищаем, ведь там атомное оружие, америкосы… Вы настолько политически неподготовлены, что хочется приехать и пиз*юлей вам всем дать! – уверяет она сына.

Мать оккупанта непоколебима в своих “знаниях” относительно того, с какой целью США “построили в Украине” те самые лаборатории, о которых слышала на российском телевидении. По ее мнению, новый вирус был создан для уничтожения скота в РФ.

– А лаборатории щас в Украине вскрыли, знаешь? Вот у нас здесь скотина болела вся… Все оттуда. Это же политика. А сколько у нас умерло скотины, не знаешь?

В ответ на слова сына о том, что в Украине “скот почему-то не умирает” и его здесь даже больше, чем у них дома, женщина просто засмеялась и объяснила, что “американцы все продумали”.