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Факты / Мир / Россия

Декларации и торговые контракты: хакеры Anonymous выложили данные Центрального банка России

Юля Захарченко редактор ленты
Айті, айти, IT, хакер, хакери, хакеры

Группа хакеров Anonymous выложила в открытый доступ информацию Центрального банка Российской Федерации. Речь идет об объеме данных размером в 28 Гб, где зафиксированы различные транзакции, декларации и торговые соглашения.

Среди оказавшихся в открытом доступе файлов есть конфиденциальные видео и программы, которыми пользуется президент страны-агрессора России Владимир Путин.

– Данные ЦБ РФ (28 ГБ) были опубликованы хакерами Anonymous. Мы разослали эти документы по разным точкам интернета.

Если документы будут цензурироваными, мы будем делиться ими по другим ссылкам, — сообщили в Anonymous.

Группа хакеров в социальной сети Twitter предоставила две ссылки на вышеупомянутую информацию Центрального банка России.

– Сейчас мы публикуем тысячи документов Центробанка РФ, разнообразные транзакции, указы, доклады. Люди узнают, какая на самом деле экономика РФ. Декларации, корреспонденция, торговые соглашения, подписанные с другими странами, секреты твоих олигархов.

Твои конфиденциальные видео и приложения, которые ты используешь. Мы – в твоем дворце, мы – там, где ты ешь, мы – за твоим столом, мы – там, где ты спишь, – обратились хакеры.

Хакеры записали видеообращение к главе Кремля Владимиру Путину, отметив в подписи: народ не должен бояться своего правителя, правитель должен бояться своего народа. Стоит отметить, что это одна из самых масштабных утечек данных банка за всю историю.

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Фото: Pexels

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