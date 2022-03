Декларации и торговые контракты: хакеры Anonymous выложили данные Центрального банка России

Группа хакеров Anonymous выложила в открытый доступ информацию Центрального банка Российской Федерации. Речь идет об объеме данных размером в 28 Гб, где зафиксированы различные транзакции, декларации и торговые соглашения.

Среди оказавшихся в открытом доступе файлов есть конфиденциальные видео и программы, которыми пользуется президент страны-агрессора России Владимир Путин.

Группа хакеров в социальной сети Twitter предоставила две ссылки на вышеупомянутую информацию Центрального банка России.

❗️

“We distributed these documents to various points of the internet. If the links are censored, we will share them on different links.”

1)https://t.co/lJ5TVUTneG

2)https://t.co/q87rA0MVYY#Anonymous pic.twitter.com/9wwmN7n26l

— The Black Rabbit World (@Thblckrbbtworld) March 25, 2022