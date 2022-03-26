Декларации и торговые контракты: хакеры Anonymous выложили данные Центрального банка России

Группа хакеров Anonymous выложила в открытый доступ информацию Центрального банка Российской Федерации. Речь идет об объеме данных размером в 28 Гб, где зафиксированы различные транзакции, декларации и торговые соглашения.

Среди оказавшихся в открытом доступе файлов есть конфиденциальные видео и программы, которыми пользуется президент страны-агрессора России Владимир Путин.

Если документы будут цензурироваными, мы будем делиться ими по другим ссылкам, — сообщили в Anonymous.

– Данные ЦБ РФ (28 ГБ) были опубликованы хакерами Anonymous. Мы разослали эти документы по разным точкам интернета.

Группа хакеров в социальной сети Twitter предоставила две ссылки на вышеупомянутую информацию Центрального банка России.

– Сейчас мы публикуем тысячи документов Центробанка РФ, разнообразные транзакции, указы, доклады. Люди узнают, какая на самом деле экономика РФ. Декларации, корреспонденция, торговые соглашения, подписанные с другими странами, секреты твоих олигархов.

Твои конфиденциальные видео и приложения, которые ты используешь. Мы – в твоем дворце, мы – там, где ты ешь, мы – за твоим столом, мы – там, где ты спишь, – обратились хакеры.