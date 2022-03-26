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Факты / Мир / Россия

Расконсервированные российские танки непригодны для войны: с них разворовали двигатели и оптику — разведка

Марта Бондаренко редактор ленты
Расконсервированные российские танки непригодны для войны: с них разворовали двигатели и оптику — разведка

В поселке Климово Брянской области, в 35 км от границы с Украиной, российские военные разворачивают ремонтно-восстановительную базу. Враг пытается восстановить значительное количество техники, которую привозят из складов длительного хранения.

Об этом сообщают в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Однако состояние этой техники крайне неудовлетворительное, что значительно усложняет ее полноценное использование. Также создают места для хранения техники, выведенной из строя на поле боя.

В разведке отмечают, что проблемы с восстановлением техники после расконсервации возникают из-за того, что у боевых машин полностью разворованы оптические приборы и электроника с содержанием драгоценных металлов.

Так, в 4 танковой дивизии РФ выяснили, что из 10 расконсервированных танков только один находится в более-менее работоспособном состоянии. У части боевых машин даже нет двигателей.

Пока планы по передаче на фронт техники, снятой с хранения, фактически сорваны, отмечают в Минобороны Украины.

Кроме того, есть информация, что командир 13 танкового полка 4 танковой дивизии РФ застрелился.

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Фото: ГУР Минобороны Украины

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