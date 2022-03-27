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Факты / Мир / Россия

РФ вложила миллиарды в подкуп политиков в Украине, те взяли деньги и “кинули” – Bellingcat

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
ілля кива

Российские власти потратили миллиарды долларов с 2014 года на сеть пророссийских политиков в Украине, но те бросили ее на деньги.

Об этом в интервью на YouTube-канале Продолжение следует рассказал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

— Сейчас мы заканчиваем одно расследование вместе с Insider о том, сколько денег было потрачено ФСБ, чтобы гарантировать поддержку каким-то теневым политическим классом в Украине этой войны и создание внутреннего госпереворота сразу после вторжения.

Вот там речь идет о миллиардах долларов, а не о рублях. Было потрачено с 2014 года и по сей день, — рассказал Грозев.

Он отметил, что каждый из 150-160 высокооплачиваемых офицеров ФСБ имел неограниченный бюджет, чтобы вербовать украинцев любого уровня.

— Они вербовали на бумаге и потом оказалось, что… Они точно летали, чтобы встречаться с ними в Таиланде, на Мальдивах, на Кипре. Эти деньги они потратили на встречи. Им давали наличными.

По его словам, в конце концов агентура не сработала: Даже эти украинские агенты, которые брали деньги, кинули их. Просто кинули.

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Источник: Продолжение следует

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