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Факты / Мир / Россия

У России не будет железнодорожного сообщения ни с одной страной ЕС: известна дата

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
потяг у росії

Финляндия с понедельника, 28 марта, отменяет железнодорожное пассажирское сообщение с Россией. Отныне страна-агрессорка не имеет железнодорожного сообщения ни с одной из стран Евросоюза.

27 марта, состоятся последние рейсы Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки, которые обеспечивал финский оператор поездов VR.

– Мы продолжали эксплуатировать Allegro в соответствии с инструкциями властей, чтобы обеспечить доступ к Финляндии для финнов. В течение этих недель люди, которые хотели уехать из России, успели покинуть страну, — сообщил старший вице-президент по обслуживанию пассажиров VR Топи Симола.

Финляндия также приняла решение остановить грузовые перевозки по железной дороге из РФ.

В Укрзализныце призвали и дальше продолжить железнодорожную блокаду России и ускорить принятие решения по остановке транзитного маршрута между Китаем и Польшей, проходящей через РФ и Беларусь.

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Также УЗ в официальном письме членам Организации сотрудничества железных дорог призвала прекратить перевозку с РФ, исключить ее представителей от участия в международных организациях и лишить права принимать любые решения.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Финляндия выделила $50 млн помощи Украине для противодействия агрессии России.

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Источник: Укрзализныця

Фото: Depositphotos

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