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Факты / Мир / Россия

Anonymous опубликовали приказ Минобороны РФ о подготовке фейков о ВСУ

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Айті, айти, IT, хакер, хакери, хакеры

Хакеры группы Anonymous опубликовали скан приказа и.о. министра обороны РФ Дмитрия Булгакова о подготовке фейковых видео, на которых “украинские военные” якобы издеваются над “российскими военнопленными”.

В приказе он отметил:

  1. Создать и распространить серию видеоматериалов с демонстрацией бесчеловечного отношения военнослужащих ВСУ и националистических формирований на территории Украины в отношении пленных, которые выразили собственное желание сдаться в плен.
  2. Создать и распространить серию графических материалов, с доказательствами фактов использования подставных лиц во время съемок брифингов служащих вооруженных сил РФ, которые оказались в плену. Также, опровергнуть факт привлечения ВС РФ военнослужащих, несущих военную службу по призыву.

Причиной таких мер со стороны РФ стало то, что в соцсетях начали распространяться видео нормального обращения украинских военных с российскими пленными. После просмотра таких видео некоторые солдаты РФ могут быть более склонными сдаться в плен.

Кроме того, Булгаков приказал включить безосновательные утверждения в этих фейков о нарушении украинскими военными Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Приказ издан и подписан 21 марта.

Также хакеры Anonymous взломали Всероссийскую государственную телерадиокомпанию (ВГТРК) и обещают уже в ближайшее время обнародовать 870 Гб полученной информации.

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Источник: Anonymous

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Фото: Pexels

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