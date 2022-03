Хакеры группы Anonymous опубликовали скан приказа и.о. министра обороны РФ Дмитрия Булгакова о подготовке фейковых видео, на которых “украинские военные” якобы издеваются над “российскими военнопленными”.

В приказе он отметил:

Причиной таких мер со стороны РФ стало то, что в соцсетях начали распространяться видео нормального обращения украинских военных с российскими пленными. После просмотра таких видео некоторые солдаты РФ могут быть более склонными сдаться в плен.

Leaked document from Russia with order to film propaganda videos in order to discredit the attitude of Ukrainian forces to POWs pic.twitter.com/OofICo21QQ

Кроме того, Булгаков приказал включить безосновательные утверждения в этих фейков о нарушении украинскими военными Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Приказ издан и подписан 21 марта.

Также хакеры Anonymous взломали Всероссийскую государственную телерадиокомпанию (ВГТРК) и обещают уже в ближайшее время обнародовать 870 Гб полученной информации.

#Anonymous Network Battalion 65 (@xxNB65) is dropping 870GB worth of leaks from VGTRK (All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company) and will be releasing it under DDoSecrets[.]com #OpRussia https://t.co/ZjogefeWrS

