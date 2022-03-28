В течение многих лет российские олигархи перемещали все свои деньги за границу, вкладывая их в фиктивные компании, чтобы их было трудно найти.

Сегодня страны по всему миру принимают меры, чтобы отследить их.

Согласно данным американского аналитического центра Atlantic Council, россияне имеют около $1 трлн незаконных средств за рубежом.

В отчете за 2020 год подсчитано, что четверть этой суммы контролируется президентом России Владимиром Путиным и его приспешниками.

— Эти деньги могут использоваться Кремлем для шпионажа, терроризма, промышленного шпионажа, взяточничества, политических манипуляций, дезинформации и многих других подлых целей, – говорится в отчете.

В аналитическом центре National Endowment for Democracy отмечают, что Путин поощрял свое близкое окружение воровать из государственного бюджета, требовать деньги у частного бизнеса и даже организовать откровенный захват прибыльных предприятий.

Лидеры российской оппозиции Борис Немцов и Владимир Милов в свое время утверждали, что в период 2004-2007 годов из средств нефтяного гиганта Газпрома было перечислено $60 млрд олигархам Путина.

В основном все средства, полученные незаконным путем, поступают через фиктивные компании и хранятся на Кипре, Каймановых островах и Мальте.

После вторжения России в Украину страны объявили о ряде мер для отслеживания российских денег.

США создают новую рабочую группу KleptoCapture для борьбы с финансами российских олигархов. Она будет подчинятся Министерству юстиции и предназначена для ареста активов, полученных незаконным путем.

Также правительство Великобритании приняло меры, чтобы расширить использование ордеров на необъясненное богатство (UWO).

Также там отменили золотую визовую схему, которая давала право на проживание богатым иностранцам, если они инвестировали в страну крупные суммы денег.

Кстати, Мальта, где российские олигархи любят прятать деньги, также отменила свою схему золотого паспорта, которая позволяла олигархам покупать гражданство.