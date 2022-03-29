Сказал “запретное” слово: Лещенко разобрал заявление экс-президента РФ Медведева о войне

Заместитель председателя Совбеза, бывший премьер и президент России Дмитрий Медведев в одном из интервью “оговорился” и назвал события в Украине войной. Согласно российскому законодательству, это предусматривает уголовную ответственность.

Об этом во время вечернего брифинга 28 марта заявил советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко. Он также с иронией “поздравил” Медведева с тем, что тот наконец-то начал говорить правду.

– В интервью российским пропагандистам (издание РБК – Ред.) он решился назвать то, что сейчас происходит – войной. Оговорка? Может, он посылает кому-то сигнал, но он это сказал, — объяснил Сергей Лещенко.

Так, Дмитрий Медведев во время этого интервью комментировал ситуацию в Украине. В частности, речь шла о намерениях российских властей наказывать российских журналистов за правду по поводу войны в Украине.

Прямая цитата из интервью

— По его мнению, в ситуации «войны или специальной операции» критики руководства противопоставляют себя сражающимся за их будущее военным. В остальное время быть недовольным решениями власти нормально, отметил Медведев.

Сергей Лещенко отметил, что после этого Медведев должен понести серьезное наказание, как предусматривает новопринятое законодательство РФ.

С иронией он подытожил, что сомневается в том, что это произойдет.