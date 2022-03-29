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Факты / Мир / Россия

На грани срыва: в России из-за санкций не способны выполнить оборонный заказ

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
російська техніка хлам

В Российской Федерации из-за введенных санкций срывается выполнение оборонного заказа. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

В России срочно собирают данные о государственных контрактах в рамках оборонного заказа, которые находятся на грани срыва из-за санкционного давления.

— Как следует из требования начальника управления военных представителей МО РФ, поступившего в оборонные предприятия государства-оккупанта, неспособность продолжать производство связана с ростом цен на сырье, материалы и комплектующие, — сообщают в ГУР.

Как известно, в последние десятилетия военное производство и “перевооружение” российской армии было возможным за счет массовой закупки иностранных технологий, материалов и электроники. А без всех этих комплектов производство современных ракет, танков и самолетов – фактически невозможно.

Сегодня ярким примером “технологической независимости” и “импортозамещения” России является завод КамАЗ. Отмечается, что современные модели, выпускаемые заводом, комплектовались американскими двигателями Cummins, немецкой коробкой передач ZF и немецкой топливной аппаратурой Bosch.

Из-за отсутствия зарубежных комплектующих завод был вынужден вернуться к выпуску моделей 1960-х годов, которые россияне назвали классическими.

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Источник: Главное управление разведки МО Украины

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Фото: Минобороны

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