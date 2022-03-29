Закончились ресурсы: РФ отложила “скандал” о биолабораториях в Украине на годы

Россия меняет риторику насчет биолабораторий США в Украине. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

— Российские медиа, используя скандальных прокремлевских “западных экспертов”, начали распространять информацию о том, что “могут пройти годы, прежде чем скандал с биолабораториями и биооружием США вступит в реальную силу”, — сообщают в ЦПД при СНБО.

Отмечается, что для исполнения роли “западного эксперта” российские медиа нашли американского экс-дипломата Дж. Майкла Спрингмана, известного американского друга Путина.

Интересно, что четыре года назад эта персона попала в скандал, опубликовав оскорбительную карикатуру о “друзьях” США. В ней, как пишет ЦПД, Спрингман сравнил Украину с экскрементами.

В ЦПД отмечают, что изменение риторики может свидетельствовать о том, что Россия не смогла придумать доказательства того, что в биолабораториях на территории Украины разрабатывалось оружие массового поражения.

А использование всемирно известных скандальных друзей Путина в качестве так называемых западных экспертов может свидетельствовать о том, что у РФ нет новых ресурсов для создания более убедительной пропаганды.