Даже среди некоторых украинцев все еще существует мнение, что войну в Украине развязал президент РФ Владимир Путин, а “простой” народ тут ни при чем. Однако это далеко не так, ведь с началом вторжения в Украину рейтинг бункерного лидера среди россиян только вырос. То есть российский народ поддерживает убийства украинцев и войну в нашей стране.

Такие данные соцопроса наводит российская исследовательская организация Левада-Центр.

Если в январе 69% россиян одобряли политику Путина, в феврале — 71%, то в марте — 83%. По сути, 83% россиян поддерживают войну в Украине, а вместе с тем и убийства наших граждан, в частности детей, бомбежки мирных городов.

Также в марте возросло количество россиян, которые считают, что дела в стране идут в целом в правильном направлении: таких 69% (в феврале — 52%). Доля тех, кто считает, что страна движется по неверному пути, составила 22% (в феврале — 38%).

Такие показатели пытаются “отмыть” пропагандой на телевидение. Но тут встает вопрос: это кем надо быть, чтобы одобрять убийства?

Также социологи из Левада-Центра говорят, что респонденты могут бояться сказать, что они против войны, из-за принятого ранее закона, предусматривающего тюремное заключение на срок до 15 лет за распространение заведомо “фейковых” новостей об ВС РФ.

Источник: Левада-Центр