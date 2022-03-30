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Факты / Мир / Россия

Возможны задержания и похищения: Госдеп предупреждает американцев не ехать в РФ

Марта Бондаренко редактор ленты
Возможны задержания и похищения: Госдеп предупреждает американцев не ехать в РФ

Государственный департамент США призывает американских граждан не въезжать на территорию России, а тех, кто уже находится в РФ, немедленно покинуть ее.

Госдеп США считает, что в свете происходящей войны в Украине, которую развязала РФ, российские силовые структуры могут вычислять американских граждан, преследовать и задерживать их.

Кроме того, гражданам США могут ограничить полеты в Россию и из России.

— Граждане США, проживающие или путешествующие в России, должны немедленно покинуть Россию, — говорится в сообщении Госдепа США.

Кроме того, американские кредитные и дебетовые карты больше не работают на территории России, а возможности электронного перевода средств из США крайне ограничены из-за санкций, введенных в отношении российских банков. Есть сообщения о нехватке наличных в России.

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В Госдепе сообщают, что из России можно вылететь ограниченными авиарейсами или выехать на авто. Но из-за войны России в Украине все больше авиакомпаний отменяют рейсы в Россию и из России, а многие страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

— Если хотите уехать из России, следует как можно скорее организовать это самостоятельно. Посольство США имеет серьезные ограничения в своих возможностях по оказанию помощи гражданам США, — отмечают в Госдепе.

По всей России существует возможность преследования иностранцев, в том числе посредством нормативных актов, специально направленных против иностранцев, говорится в сообщении Государственного департамента США.

Также категорические не рекомендуется гражданам США посещать Северный Кавказ, включая Чечню — из-за терроризма, похищения людей и риска гражданских беспорядков.

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Источник: Госдеп США

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Фото: Pixabay

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