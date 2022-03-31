Облученных в зоне ЧАЭС оккупантов свозят в Центр радиационной медицины Беларуси — СМИ

Российских оккупантов, вероятно, облученных в зоне Чернобыльской АЭС, на лечение отвозят в Центр радиационной медицины в Беларуси.

Об этом 30 марта, добавляя доказательства, сообщили белорусские оппозиционные Telegram-каналы. Речь идет о минимум семи медицинских автобусах с путинскими отметками V и Z.

– Гомель, приехали около 7 медицинских ПАЗов в Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. По фотографии видно, что в машинах видны люди. Отметим, что в этот центр на регулярной основе привозят российских солдат, – информируют Telegram-каналы.

Информацию на своей странице в Facebook прокомментировал глава ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко. Он выразил мнение, что путинские захватчики подверглись радиационному облучению во время рытья окопов в зоне ЧАЭС, в частности, в Рыжем лесу.

– Накопались окопов в Рыжем лесу, с*ки? Теперь живите с этим остаток своей короткой жизни. Есть правила обращения с этой территорией. Они обязательны для выполнения, потому что радиация – это физика: она работает без учета погон. При наличии минимального интеллекта у командования или солдат можно было избежать этих последствий, — написал он.

Как сообщал Генштаб ВС Украины, российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в первый день полномасштабного вторжения, 24 февраля.

Уже впоследствии стало известно, что войска РФ зашли на территорию Рыжего леса без радиационной защиты.

Рыжий (или Красный) лес — территория, которая является одной из наиболее высокотоксичных локаций не только зоны ЧАЭС, но и всего мира.

Именно этот лес взял на себя наибольшую часть выброса радиации после аварии 1986 года: туда не допускают даже работников атомной станции.