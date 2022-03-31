Очередная порция международных технологических компаний отказалась сотрудничать с Россией из-за войны против Украины.
Об этом в своем Telegram канале рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
– Цифровая блокада РФ продолжается, – написал он.
Так, тем или иным способом сотрудничество с Россией приостановили следующие компании:
• Американская корпорация по предоставлению финансовых услуг American Express приостановила торговые операции в России и Белоруссии;
• Электронная система мгновенных интернет-расчетов Webmoney запретила все сделки с рублями.
• Провайдер потокового телевидения Roku удалил российскую государственную телевизионную сеть RT в США.
• В России могут полностью исчезнуть ускорители GeForce, часто используемые в майнинг-фермах для добычи криптовалют. Компания AMD со своими картами Radeon тоже ушла из России.
• LetyShops, крупнейший кэшбек-сервис на просторах СНГ, заморозил счета и перестал выплачивать деньги на карты российских банков.
• Bet365, ведущая зарубежная букмекерская контора, ушла с российского рынка.
• FavBet — по предварительной информации, один из известнейших украинских букмекеров стал удерживать средства российских игроков и переводить их в пользу армии Украины.
• Европейская платформа для обмена криптовалютой BTC-Alpha приостановила работу с рублями и заблокировала аккаунты россиян.
• Ведущая криптовалютная платформа CEX IO запретила россиянам создавать новые аккаунты.
• Сервис обмена криптовалют Kuna – прекратила работу с рублями.
Источник: FEDOROV