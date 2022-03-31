Очередная порция международных технологических компаний отказалась сотрудничать с Россией из-за войны против Украины.

Об этом в своем Telegram канале рассказал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

– Цифровая блокада РФ продолжается, – написал он.

Так, тем или иным способом сотрудничество с Россией приостановили следующие компании:

• Американская корпорация по предоставлению финансовых услуг American Express приостановила торговые операции в России и Белоруссии;

• Электронная система мгновенных интернет-расчетов Webmoney запретила все сделки с рублями.

• Провайдер потокового телевидения Roku удалил российскую государственную телевизионную сеть RT в США.

• В России могут полностью исчезнуть ускорители GeForce, часто используемые в майнинг-фермах для добычи криптовалют. Компания AMD со своими картами Radeon тоже ушла из России.

• LetyShops, крупнейший кэшбек-сервис на просторах СНГ, заморозил счета и перестал выплачивать деньги на карты российских банков.

• Bet365, ведущая зарубежная букмекерская контора, ушла с российского рынка.

• FavBet — по предварительной информации, один из известнейших украинских букмекеров стал удерживать средства российских игроков и переводить их в пользу армии Украины.

• Европейская платформа для обмена криптовалютой BTC-Alpha приостановила работу с рублями и заблокировала аккаунты россиян.

• Ведущая криптовалютная платформа CEX IO запретила россиянам создавать новые аккаунты.

• Сервис обмена криптовалют Kuna – прекратила работу с рублями.

Источник: FEDOROV