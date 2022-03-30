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Факты / Мир / Россия

В Госдуме РФ предлагают расширить перечень экспортных товаров, которые будут продавать за рубли

Марта Бондаренко редактор ленты
В Госдуме РФ предлагают расширить перечень экспортных товаров, которые будут продавать за рубли

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предлагает расширить список экспортных товаров, за которые оплату можно брать в рублях.

Он предложил продавать за рубли удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес.

Володин заявил, что европейским политикам якобы следует “перестать искать оправдания, почему их страны не могут платить в рублях”. А еще он уверен, что именно западные страны якобы подорвали доверие к доллару и евро.

Ранее президент Владимир Путин потребовал перевести в рубли расчеты по поставкам российского газа странам, которые ввели против РФ наиболее жесткие санкции.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Москва больше не сможет шантажировать Европу с помощью своих энергоресурсов, и российским компаниям не разрешат требовать плату за топливо в рублях, поскольку это фактически нарушит санкционный режим.

28 марта представители стран Большой семерки обсудили требование Кремля, и согласовали совместный отказ платить за экспорт газа из РФ в рублях.

Источник: Интерфакс

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Фото: Pixabay

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