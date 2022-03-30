Журналисты-расследователи отыскали в Дубае (ОАЭ) роскошную виллу пособника Путина, главу Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Издание Украинская правда отмечает, что только в 2021-2022 годах Кадыров мог посещать Объединенные Арабские Эмираты 14 раз – именно столько раз, по данным публичных онлайн радаров, в ОАЭ приземлялся его частный самолет.

Роскошный Airbus A319 стоимостью около $80 млн у Кадырова появился в 2013 году, но в поле зрения российских журналистов он попал в 2017-м, когда фото из одной из спален самолета опубликовал российский пропагандист и певец Тимати.

Дизайн интерьера кадыровского самолета разрабатывала одна из самых дорогих в мире компаний – британская Winch Design. Благодаря портфолио компании можно увидеть больше фото самолета Кадырова. Борт зарегистрирован не в Чечне, а на оффшорах на Бермудских островах.

В том, что самолет – именно Кадырова, у журналистов УП нет никаких сомнений: если проанализировать все перелеты этого борта, то нельзя не заметить, что “домашний” аэропорт у него – аэропорт города Грозный, и именно с немногочисленными международными визитами и встречами Москве Кадырова совпадают перелеты самолета.

Борт посещает Эмираты чуть ли не ежемесячно: в прошлом году борт Кадырова летал туда 4 декабря; 2-го и 6-го ноября – по дороге из Чечни на Мальдивы; 10-го, 24-го и 31 октября. В апреле, марте, феврале и январе.

В целом, борт Кадырова посещает Эмираты чуть ли не каждый месяц. Журналисты утверждают, что роскошная вилла Кадырова находится на известной насыпной пальме Дубая Джумейра.

Такие выводы можно сделать из фотографий, приближенных к Кадырову сюда регулярно публиковали в соцсетях. Каждый раз они обозначали одно и то же место – пятизвездочный отель Zabeel Saray Royal Residences at Palm Jumeirah.

Стоимость самого дешевого номера в отеле – $700 в сутки. Виллы при отеле стоят почти $3 тыс. в сутки. На этой территории также есть и частные виллы. Вилла Кадырова под номером 21 – одна из двух самых больших, имеет удобное уединенное расположение.

Подтверждение этой информации журналисты получили от трех источников. Да и сам Кадыров имеет немало фотографий с виллы.

В 2011 году журналисты спрашивали у главы Чечни об его источниках доходов, но тогда Кадыров ответил: Аллах дает. Не знаю. Откуда берутся деньги.

С тех пор образ жизни Кадырова только улучшался, а подобные вопросы больше не повторялись. Самого Кадырова уже давно называют марионеткой Владимира Путина, потому об источниках его доходов не трудно догадаться.

Фото: Украинская правда, Getty Images