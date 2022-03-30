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Факты / Мир / Россия

В Италии конфисковали бронированный Mercedes Алишера Усманова

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Алішер Усманов

В Италии налоговая полиция конфисковала бронированный Mercedes Maybach, который принадлежал российскому олигарху Алишеру Усманову. Авто стоимостью €600 тыс. изъято на Сардинии в рамках санкций ЕС.

Maybach Mercedes S650 Guard VR10 Усманов приобрел в 2018 году, авто создавалось по индивидуальному заказу олигарха.

По данным СМИ, именно на этом автомобиле ездил и президент РФ Владимир Путин во время тайных поездок на отдых в Сардинию.

Mercedes защищен по стандарту VR10, то есть выдерживает обстрел из снайперской винтовки и взрыв гранаты. Шины разрешают проехать до 30 км с проколом.

Во время нападения водитель или пассажиры могут нажать кнопку для предупреждения, а домофонная система с громкоговорителем позволяет пассажирам общаться с внешним миром. Кроме этого, в авто установлена ​​внутренняя подача воздуха на случай газовых атак.

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Отметим, что после введения санкций состояние Усманова упало с $21,6 млрд до 18,9 млрд. Ранее он занимал шестое место в рейтинге олигархов России.

Кроме Mercedes, арестован жилой комплекс Усманова на берегу залива Певеро стоимостью €17 млн ​​и шесть машин, которые его обслуживали. Общая стоимость замороженных активов олигарха в Италии превысила €66 млн.

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Источник: The Times

Фото: Getty Images

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