Уровень напряжения растет: что произошло между Путиным и Шойгу

Между президентом РФ Владимиром Путиным и главой министерства обороны РФ Сергеем Шойгу растет напряженность.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на New York Times.

Вероятно, напряженность, возникшая между Путиным и Шойгу вызвана тем, что президенту РФ не сообщают развернутую и правдивую информацию о потерях и неудачах оккупантов в Украине.

Ранее Шойгу считали одним из самых приближенных к Путину людей и его возможным преемником. Однако уже несколько недель Шойгу не появляется на публике и не комментирует войну в Украине.

Недавно появилась информация, что Шойгу может скрываться в бункере вблизи Уфы.