За месяц войны Россия потеряла около $623 млрд

За месяц войны против Украины, РФ потеряла около $623 млрд.

Об этом сообщает НВ.

Эксперт Центра оборонных стратегий и полковник запаса с боевым опытом Виталий Кевлюк отметил, что месяц войны против Украины обошелся РФ в $600 млрд.

— Но это еще не все. Перед войной, продолжительность которой оценивалась в 72 часа, было объявлено о выплатах каждой семье погибшего военнослужащего 7,4 млн рублей одномоментно, и еще 5 млн рублей потом, а каждому раненому — 3 млн рублей, — заявил Кевлюк.

Если взять число убитых и раненых, что обнародует украинский Генштаб, то долг Кремля перед оккупантами и их семьями составляет $3,5 млрд.

— Уничтоженная нами боевая техника, западными экспертами оценена в $6 млрд. Добавляем $20 млрд на операционные расходы (ремонт, запчасти, топливо, и т. п). В целом где-то $623 млрд за один месяц, — отметил Кевлюк.

В первые дни войны, РФ выпустила около 70 ракет на территорию Украины. Издание The Insider подсчитало, что общая стоимость этих ракет достигает $340 млн.

По словам Кевлюк, ракетный удар имеет смысл, когда попадает в цель или когда эффект от удара помогает в решении стратегической операции. В случае РФ, логических ракетных ударов они не наносят.

— Толку от ракетных ударов по инфраструктуре немного. Удары по позициям радиотехнических войск (РТВ), противовоздушной обороны (ПВО) — другое дело: если бы мы не маневрировали, имели бы гораздо худшую ситуацию в небе. А так четверть самолетов и вертолетов при вторжении россиян сбиты, — говорит Кевлюк.

Расходы ВС РФ за первые 30 суток боев — $600 млрд, которые сопоставимы с объемами золото-валютных резервов РФ.