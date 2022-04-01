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Факты / Мир / Россия

РФ направляет свои войска из Грузии в Украину — Минобороны Великобритании

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
РФ направляет свои войска из Грузии в Украину — Минобороны Великобритании

Министерство обороны Великобритании сообщило, что некоторые российские войска, дислоцированные на данный момент в Грузии, будут направлены для усиления войск РФ в Украину.

Эту информацию министерство обороны Великобритании опубликовало в своем Twitter.

Это в очередной раз подтверждает, что Москва меняет тактику после месяца сплошных неудач в войне против Украины.

— Этот шаг свидетельствует о неожиданных потерях, которые понесла российская армия во время вторжения, — заявили в Министерстве.

В министерстве также добавили, что некоторые из передислоцированных войск будут реорганизованы в три батальона тактических групп для ведения боевых действий в Украине.

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Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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