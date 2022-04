РФ направляет свои войска из Грузии в Украину — Минобороны Великобритании

Министерство обороны Великобритании сообщило, что некоторые российские войска, дислоцированные на данный момент в Грузии, будут направлены для усиления войск РФ в Украину.

Эту информацию министерство обороны Великобритании опубликовало в своем Twitter.

Это в очередной раз подтверждает, что Москва меняет тактику после месяца сплошных неудач в войне против Украины.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 31 March 2022

