Как бесправие войск и искаженная Кремлем реальность привели к провалам РФ в Украине

Корреспонденты газеты The New York Times Хелен Купер и Эрик Шмидт размышляют вместе с военными экспертами о причинах провальной военной компании России в Украине. Среди причин это отсутствие полевого командира в эпицентре событий и плохое представление реального положения вещей непосредственно в Кремле.

После пяти недель войны, которую развязала РФ против Украины, по словам американских чиновников, россияне ведут свою военную кампанию из Москвы без полевого командира, который бы руководил на месте.

По словам чиновников, такой централизованный подход может многое объяснить, почему российские военные усилия столкнулись с более жестким, чем ожидалось, сопротивлением Украины.

Отсутствие объединяющего полководца в Украине означало, что российские воздушные, наземные и морские части не синхронизируются. По словам высокопоставленных чиновников США и независимых аналитиков, их разъединенные кампании на поле боя страдают от плохого материально-технического обеспечения, снижения морального духа и гибели от 7 тыс. до 15 тыс. военных.

Именно это, утверждают корреспонденты NYT, также способствовало гибели минимум семи российских генералов, поскольку высокопоставленных офицеров бросают на линию фронта, чтобы решать тактические проблемы, которые западные войска оставили бы младшему офицеру или старшему рядовому персоналу.

Высокопоставленный американский чиновник сказал, что чиновники НАТО и разведчики неделями ожидали появления российского военного командира. Но его нет, поэтому официальные лица на Западе могут заключить, что принимающие решения далеки от военных баталий еще в Москве: министр обороны Сергей Шойгу, начальник генштаба ЗС РФ генерал Валерий Герасимов и даже президент РФ Владимир Путин.

В среду представители администрации Байдена, ссылаясь на рассекреченные данные разведки США, заявили, что Путина его советники дезинформировали о проблемах российских военных в Украине. По словам американских чиновников, разведка также продемонстрировала рост напряженности между Путиным и Шойгу, когда-то являвшимся одним из наиболее доверенных членов ближайшего окружения Кремля.

Российские чиновники опровергли утверждение американской разведки, а Кремль в четверг назвал это “полным непониманием” ситуации, что может иметь “плохие последствия”.

Но вести военную кампанию на расстоянии 500 миль тяжело, заявили военные чиновники США. По их словам, одно лишь расстояние может привести к разрыву между войсками, ведущими боевые действия, и планами войны, разрабатываемыми в Москве. Вместо того чтобы упорядочить процесс, по их словам, Россия создала военную машину, которая не способна приспособиться к быстрому и ловкому украинскому сопротивлению.

Второй высокопоставленный американский чиновник сказал, что российские солдаты, которых научили не делать ни шага без четких указаний начальства, были разочарованы на поле боя, тогда как Путин, Шойгу и генерал Герасимов продолжали планировать все более оторванную от реальности стратегию.

Этот подход означает, что Москва передает инструкции генералам на местах, которые затем передают их войскам, которым предписано выполнять эти инструкции, независимо от ситуации на месте.

— Это проявляется в ошибках, которые совершаются, – сказал генерал в отставке Уэсли К. Кларк, который был верховным главнокомандующим объединенных сил НАТО в Европе во время войны в Косово.

На прошлой неделе украинские войска взорвали российский военный корабль Орск (Генштаб ВСУ уточнил, что это был другой корабль Саратов – Ред.), который пришвартовался на юге Украины. Описывая инцидент, генерал Кларк спросил: Кто будет настолько безумным, чтобы пришвартовать корабль в порту, сперва не обезопасив район?

Тот факт, что российские планировщики, отправившие Орск (Саратов, — Ред.) в порт, были невнимательны к потенциальной опасности, свидетельствует о том, что никто не ставит под сомнение идущие сверху решения, отметили чиновники. По их словам, находящиеся внизу войска не имеют полномочий указывать на недостатки стратегии, которые должны быть очевидными.

Военные аналитики утверждают, что к гибели российских генералов привела сложная цепь событий, возникшая из сломанной командной структуры, которая начинается в Москве.

— Я не вижу той целостной организационной архитектуры, которую можно было бы ожидать, учитывая месяцы учений и, вероятно, даже более длительный период планирования перед вторжением, – сказал генерал в отставке Дэвид Х. Петреус, занимавший должность главы Центральное командование военных и как главнокомандующий в Ираке и Афганистане.

В структуре американского военного командования полевой командир с четырьмя звездами координировал бы и синхронизировал все подчиненные воздушные, сухопутные и военно-морские силы, а также специальные операции и кибероперации. Кампания имела бы главную цель — центр тяжести и операции, поддерживающие эту цель.

Аналитики считают, что в случае гибели некоторых российских генералов проблема возникла вдали от поля боя, когда Москва не отреагировала достаточно быстро после того, как Украина заблокировала российские коммуникации, считают аналитики.

Собственно, нечестное изображение Путиным миссии российских военных, возможно, помешало их способности преследовать усилия, которые российский президент изначально публично представил как “специальную военную операцию”.

Генерал Кларк вспомнил, как в 2016 году проводил курс в Киеве для украинских генералов и пытался объяснить, что такое американский военный “обзор последствий действий”. Он рассказал им, что после боя с участием американских войск “все собрались и разобрались в произошедшем”.

– Полковник должен признаться в своих ошибках перед капитаном, – сказал генерал Кларк.

Выслушав его, украинцы по словам генерала Кларка сказали ему, что это не сработает. Они сказали: Нас учили в советской системе, что информацию нужно оберегать, и мы лжем друг другу.

— Решение Путина отправить на этой неделе чеченского полководца Рамзана Кадырова в осажденный украинский город Мариуполь для победного круга, несмотря на то, что Мариуполь еще не упал, свидетельствует о неизменной вере президента России в то, что величайшая битва – это информационная, — сказал эксперт российских спецслужб Андрей Солдатов.

Он отметил, что чеченец, которого боятся, “является генералом, а не настоящим военным командиром”. По словам Солдатова, это демонстрирует, что “Путин все еще считает, что пропаганда здесь самая важная”.

Российские чиновники сейчас сигнализируют о том, что Путин может уменьшить свои военные амбиции и сосредоточиться на восточном регионе Донбассе, хотя военные аналитики говорят, что неизвестно, станет ли это значимым сдвигом или маневром, чтобы отвлечь внимание перед очередным наступлением.

Армия РФ уже привлекла к борьбе более половины своих всеобщих боевых сил, включая самые элитные подразделения. Сейчас Москва привлекает подкрепления из-за границ России, включая оккупированные территории Грузии, а также бросает на восток Украины наемников из частной военной группировки Вагнер.

Российский президент также подписал указ о весеннем призыве 134 тыс. призывников.

— Кажется, у них нет четкого представления о количестве силы, необходимой, чтобы победить украинские регулярные и территориальные силы в городской местности и сохранить то, что они уничтожили или захватили, – сказал генерал в отставке, командовавший войсками США на востоке Афганистана Джеффри Дж. Шлоссер.

По его мнению, для этого “требуются еще сотни тысяч российских или союзных войск”.