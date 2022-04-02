Минторг США вводит экспортные ограничения в отношении 120 российских и белорусских компаний, связанных с оборонной сферой.

Об этом сообщается в документе ведомства, размещенном на сайте Федерального реестра.

– Власти США решили, что действия этих 120 организаций противоречат интересам национальной безопасности или внешней политики страны, – говорится в документе.

Как отмечается в Федеральном реестре, на сайте Минторга документ разместят 7 апреля.

К организациям, которые попали в список, применяются ограничения возможностей по лицензиям на экспорт, реэкспорт и транспортировку внутри страны.

Среди компаний, попавших в перечень — АО Концерн ВКО Алмаз-Антей, ФГУП Федеральный центр двойных технологий Союз, АО Энергия, Новосибирский завод Электросигнал, Тамбовский завод Октябрь, АО Уралэлемент и т.д.

В санкционный список внесены также КГБ Беларуси, отряд спецназа КГБ Альфа и внутренние войска МВД Беларуси. Из белорусских предприятий там оказались МЗКТ, БелОМО, Пеленг и т.д.

Накануне директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что внесенные в список Минторга компании больше не смогут получать передовые технологии США без лицензии.