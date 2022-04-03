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Факты / Мир / Россия

Экс-прокурор трибунала ООН призвала выдать ордер на арест Путина

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
путін

Экс-прокурор Международного трибунала ООН по бывшей Югославии и Международного трибунала ООН по Руанде Карла дель Понте требует, чтобы Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

— Путин — военный преступник, — заявила дель Понте в интервью швейцарской газете Le Temps.

Дель Понте сказала швейцарскому изданию Blick, что она была удивлена вторжением и продолжающейся войной, заявив, что никогда не думала, что Россия зайдет так далеко.

Она добавила, что ее особенно поразило использование массовых захоронений во время войны России против Украины.

Дель Понте считает, что расследование в отношении Украины будет легче, чем в отношении бывшей Югославии, поскольку Украина сама попросила Международный трибунал ООН провести следствие. Экс-прокурор добавила, что Россия совершает нападения на гражданских и приветливые дома.

— Все это военные преступления, потому что они явно не были нацелены на военные цели, — сказала она.

Она добавила, что убеждена, в том, что Путина привлекут к ответственности.

Источник: Le Temps, Blick

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Фото: Depositphotos

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