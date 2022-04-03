Вывезенные оккупантами из Чернобыльской АЭС бойцы Национальной гвардии Украины, охранявшие станцию ​​и захваченные рашистами 24 февраля 2022 года, вероятно, находятся на территории Российской Федерации в Смоленске и на территории Беларуси в городе Брагин.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Денисова отметила, что об этом сообщила супруга одного из пленных.

— По ее информации, пленников морят голодом и не дают воды. Пока ничего не известно об их состоянии здоровья, — отметила она.

Такими действиями страна-агрессор грубо нарушает условия Женевской конвенции об обращении с военнопленными, в том числе ст. 26 конвенции, которая гарантирует надлежащее питание для пленников войны.

Украинский омбудсмен призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушений прав человека РФ в Украине.

31 марта войска РФ покинули территорию ЧАЭС, которую незаконно оккупировали. Сообщалось, что рашисты получили немалую дозу радиации, особенно после того, как рыли окопы в Рыжем лесу.

Перед тем, как покинуть Чернобыльскую атомную электростанцию, российские захватчики занялись мародерством. Они разворовали более-менее ценные вещи – компьютеры и электрочайники.

Источник: Людмила Денисова