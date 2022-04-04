Он потеряет РФ из-за Украины: NYT о цепочке поражений Путина в стремлении покорить украинцев

Российский президент Владимир Путин, начиная с 2004 года, неоднократно пытался покорить Украину, но все его попытки терпели поражение, что подорвало его имперские амбиции.

Корреспондент Нил Макфаркуар, член команды, отмеченной Пулитцеровской премией в 2017 году за серию статей о тайной демонстрации власти в России, размышляет в своем материале о цепочке неудач Путина в попытке покорить своего соседа, повторяющего ошибки других российских правителей, которые начинали войны.

Факты ICTV публикуют полный перевод статьи The New York Times под названием: Для Путина вторжение является последней серией неудач в Украине.

Признаки провала российского вторжения в Украину очевидны: репутация ее военных как модернизированной, победоносной боевой силы пошатнулась; ее экономика потрепана; и западный альянс — более сплочен, чем когда-либо со времен худшей напряженности во время холодной войны.

Но что менее ценно, это то, что это лишь последняя и, возможно, самая впечатляющая из серии неудач, которые потерпел президент России Владимир Путин в Украине. Если Афганистан – это “кладбище империй”, то Украина – это место, где имперские амбиции Путина постоянно терпят крах.

На самом деле главная причина, почему российский лидер предпринял такой потенциально саморазрушающий шаг, как масштабное вторжение, по мнению некоторых аналитиков, заключалась в том, чтобы переломить длинный ряд неудач, берущих начало в Оранжевой революции в Украине в 2004 году.

— Он был одержим Украиной с начала 2000-х, потому что Украина стала полем, где он постоянно проигрывал, единственным полем, где он продолжал проигрывать, — уверен бывший ведущий политического ток-шоу на телеканале Дождь Михаил Фишман.

Путин давно планировал разрушить Украину, открыто и скрыто, и на этом пути одержал несколько побед. Он затянул страну в напряженную войну на востоке, сеял раздор между политическим классом и нанес ущерб ее инфраструктуре кибератаками — технологией, которую позже применили к США и другим странам.

Но по крайней мере в трех значимых случаях, когда Путин непосредственно вмешивался, чтобы приставить Украину к ноге России, ему помешали.

Всегда есть вероятность, что он сможет победить, превратив украинские города в руины или захватив большую часть страны на востоке и юге и объявив о победе. Поддержка войны внутри России очевидно велика. Впрочем, даже такие результаты потребуют затрат, усилив ненависть украинцев к России, закрепив за Москвой статус изгоя для Запада, и почти наверняка будут требовать длительной и дорогостоящей оккупации.

История имеет тенденцию наказывать российских лидеров, развязывавших “короткие победные войны”, что было ложным предубеждением. Российская революция, положившая конец 300-летнему правлению Романовых, разразилась спустя несколько лет после того, как царь Николай II проиграл катастрофическую войну с японцами, а Советский Союз распался после поражения в Афганистане.

Некоторые аналитики считают, что Путина ждет та же участь.

— Он потеряет Россию из-за Украины, — прогнозирует Фишман, только что закончивший книгу о том, почему демократия не прижилась в России после распада СССР.

Другие аналитики менее решительны, особенно в краткосрочной перспективе, и отмечают массовые признаки поддержки Путина в России. Однако они предупреждают, что тот играет в покер с непредсказуемым концом.

— Это был большой провал величайшей наземной войны в Европе с 1945 года, и это большая неудача. Я бы не ставил на перспективы политической стабильности в России в течение пяти лет, – отметил председатель Eurasia Group Клиффорд Купчан.

В то время как Путин публично подчеркивал угрозу безопасности, которую составляет склонность Украины к Западу, как причину начала войны, другие говорят, что его больше всего беспокоят возможные политические последствия жизни по соседству с бурной демократией с достойными экономическими перспективами.

— Страшный кошмар Путина — это цветная революция в России, и именно через эту призму он смотрит на голосующих в Украине людей. Поскольку это так близко в культурном отношении, угроза “заражения”, как он ее представляет, еще больше, — пояснил Купчан.

Успехов у Путина — много, особенно весь его карьерный путь от безвестного агента разведки среднего звена, вынужденного водить такси, чтобы сводить концы с концами после распада СССР, до становления наместником Кремля с самым длительным стажем в кресле правителя.

Однако в Украине 69-летний Путин неоднократно совершал ошибки. В 2004 году он лично агитировал на президентских выборах за своего избранного кандидата Виктора Януковича, которого дважды поздравил с победой. Но широко распространенные обвинения в фальсификации голосования повлекли за собой реакцию и Оранжевую революцию, а уличные протесты наконец завершились избранием Виктора Ющенко президентом в правительстве, ориентированном на Запад.

В 2006 году Путин пытался получить больший контроль над системой распределения природного газа, по которой российские поставки проходят через Украину в Европу, и получить прибыль от нее, вызвав бурю негодования. Он отступил, когда стало очевидно, что он рискует потерять энергетические рынки в Европе, если нельзя будет полагаться на поставки российского газа.

В 2009 году он попытался провести перестановки в Кабинете министров в Киеве, которые позволили бы его союзникам доминировать в правительстве, но и эта попытка провалилась.

Путин уже совершил свою серьезную ошибку в 2013 году, когда казалось, что Украина успешно ускользнет с российской орбиты, подписав соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Чтобы воспрепятствовать этому, он навязал кредит в размере $15 млрд, который Янукович – в то время законно избранный, но неисправимо коррумпированный президент – принял. Как и в 2003 году, это вызвало массовые уличные протесты на Майдане Независимости в Киеве. После того как полицейское насилие, поощряемое Москвой, не удержало демонстрантов, Янукович в феврале 2014-го бежал в Россию.

Путин назвал это переворотом, вдохновленным американцами, и вторгся в Крым, аннексировав его, и разжег сепаратистскую войну на Донбассе. Он думал, что нашел способ доминировать над Киевом в предложенном договоре под названием Минские соглашения, который дал бы сепаратистам право вето на важные решения центрального правительства. Но соглашение так и не было реализовано, и война зашла в тупик, в результате чего к 2022 году погибли 14 тыс. человек, многие из которых были мирными жителями.

По мере того как неудачи накапливались, Путин начал уничижать Украину. Он утверждал, что это была не настоящая страна, а искусственная, созданная Лениным с использованием разных кусочков российской земли. А в последние годы говорил, что в ней председательствует “нацистское” правительство, которое украинцы — особенно этнические россияне в восточных частях страны — рады видеть свергнутым.

Интересно, что Путин очертил свои конечные планы по Украине в 2014 году — после аннексии Крыма. Во время заседания на своем ежегодном собрании в мэрии, которое транслировалось по телевидению, он сделал неожиданное заявление о “Новороссии”, или “Новой России”, дуге, протянувшейся вдоль всего побережья и восточной части Украины.

— Хочу напомнить, что то, что в царские времена называлось “Новороссией” — Харьков, Луганск, Донецк, Херсон, Николаев и Одесса — тогда не были частью Украины. Россия потеряла эти территории по разным причинам, но люди остались, – заявил он.

Во время нынешнего вторжения российские военные атаковали все шесть упомянутых им городов. Тем не менее, кроме Луганска и Донецка в сепаратистских регионах, российским войскам удалось захватить только Херсон, а остальные оказали ожесточенное сопротивление, видимо, к удивлению Путина.

Пример “Новороссии” дает ключ к пониманию того, почему Путин так последовательно потерпел неудачу в своих попытках покорить Украину.

В конце XVIII в., когда Екатерина II объездила те же только что завоеванные земли “Новороссии”, родилось изречение потемкинская деревня для описания фасадов, возведенных одним из ее генералов, чтобы скрыть крайнюю нищету и отсталость региона.

Аналитики говорят, что когда речь идет об Украине, Путин, похоже, построил в своем воображении потемкинскую деревню, обманывая себя тем, что русскоязычная юго-восточная Украина, где проживают миллионы этнических россиян, стремилась снова стать частью России.

По словам аналитиков, Путин не сумел понять, что 30 лет демократических выборов постепенно породили у украинцев чувство национальной принадлежности. Люди поняли, что в своей новой стране, несмотря на ее коррумпированность, они пользуются гораздо большими свободами, чем в репрессивной и удручающей автократии, которую пытался навязать Путин.

Когда вторжение не дало быстрых результатов, на которые рассчитывал Путин, погрязнув в многочисленных ранениях, причиненных самому себе, аналитики говорят, что Путин обратился к бессмысленному уничтожению Украины, наказывая ее 44 млн граждан за их долгую историю отказа отвержения его попыток включить страну в свой “русский мир”.

— Я думаю, сейчас он считает украинцев изменниками, потому что они не подпадают под его видение “русского мира”, — полагает советница президента Трампа и двух его предшественников по России Фиона Хилл.

Путин и его кремлевские приспешники уже давно обвиняют в своих неудачах американское самомнение, обман и манипуляции, что является стандартной позицией отступления для любого представителя советского истеблишмента. В нынешней катастрофе они снова вызвали фантомные страхи перед ракетными базами НАТО и лабораториями химического оружия в Украине.

Но, как отметили многие аналитики, влиятельные люди, распространяющие такие выдумки, часто начинают верить в собственную ложь и, в отсутствие несогласных, закрывают глаза на реальность, с которой им приходится бороться. Для Путина его самой слепой зоной, по-видимому, была Украина.

— Если вы живете в мире, где люди и их голос действительно имеют значение, это другой мир, нежели у Путина. Речь всегда о каких-то секретных соглашениях, которых добиваются влиятельные люди, управляющие миром, — настаивает Фишман.

В конце концов вторжение, кажется, уже стало еще одним провалом для Путина в Украине, возможно, его величайшим, что разрушит его стремление стать историческим героем, восстановившим Российскую империю.

— Без Украины это ничего не значит. Он никогда не получит политический контроль над Украиной, об этом не может быть и речи, – прокомментировал Фишман стремление Путина.