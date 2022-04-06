Президент Владимир Зеленский обратился к народу и политикам Испании во время видеоконференции.

Глава государства выразил надежду, что правительство Испании поймет всю боль украинского народа от войны.

– Россия пришла с войной на нашу землю уже давно. Мы защищаем наше государство от жестокой, ничем не спровоцированной агрессии еще с 2014 года. Сначала была оккупация Крыма, потом война на украинском Донбассе. Теперь – 41 день полномасштабного вторжения – самой страшной войны в Европе со времен Второй мировой, — сказал президент.

По словам Зеленского, Россия хочет уничтожить украинцев, любую основу мирной жизни, а также возможность жить без диктатуры и государственного насилия.

Президент в очередной раз подчеркнул необходимость введения более жестких санкций и призвал испанский бизнес полностью прекратить работу в России.

– Санкции нужны действительно мощные. Как можно допускать, чтобы российские банки генерировали доходы, пока в украинских городах российские военные пытают насмерть обычных гражданских людей? Как европейские компании могут торговать с государством, сознательно уничтожающим наш народ? Я знаю, что многие ваши компании уже перестали финансировать российскую военную машину своими налогами. Я благодарен вашему государству и обществу за принципиальную позицию санкций. Но в то же время обращаюсь к таким компаниям, как Максам, Порселанос, Серкобе и другим прекратить бизнес с Россией, — сказал он.

Говоря о практически уничтоженном бомбардировкой Мариуполе, Зеленский вспомнил о трагедии Герники – испанском городе, который был уничтожен во время гражданской войны.

— Представьте, что люди сейчас – в Европе – живут неделями в подвалах, чтобы спасти жизнь от ежедневных обстрелов, от авиабомб. 2022 год, апрель – а реальность в Украине, как в апреле 1937-го. Когда весь мир узнал название одного из ваших городов – Герники. Представьте, что более 100 тыс. человек неделями живут без воды, пищи и лекарств, — сказал он.

Зеленский добавил, что в Европе должны перестать бояться и быть слабыми. Все страны должны начать ставить ценности и демократию выше, чем угрозы, которые распространяет Россия.

— Страх – это не о вас. Но я прошу вас сделать все, чтобы и другие страны Европы не боялись. Вы можете помочь нам. Помочь миру. Дать нам оружие, которое нужно. И мы ценим ту помощь, которую вы предоставили. Вы можете поддерживать дальнейшие необходимые санкции. А также уничтожать страх перед Россией повсюду, где только можно увидеть. Потому что демократия не должна бояться. Свобода должна быть защищена, – заявил президент.