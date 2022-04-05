На днях в рф анонсировали планы по созданию нетрадиционных видов вооружения. В частности, речь шла о кинетическом оружии. Что собой представляет кинетическое оружие? Каковы его тактико-технические характеристики и принцип действия?

Начнем с того, что под классификацию “кинетическое” подпадает довольно широкая линейка оружия: от простейших арбалетов до комплексов орбитального масштаба.

А все потому, что кинетическое оружие основано на едином принципе воздействия на цель посредством твердого тела (стрелы, пули или снаряда), которое используется в качестве поражающего элемента. То есть цель при попадании разрушается механически за счет высокой скорости поражающих элементов. Это, собственно, и есть кинетика.

В зависимости от тактико-технических характеристик, кинетическое оружие может применятся для нанесения точечных ударов (снайперские винтовки) или в качестве средства массового поражения.

Примером кинетического оружия массового поражения в будущем могут стать тяжелые и супертяжелые ускорители масс, предназначенные для орбитальных бомбардировок и способные по разрушительной силе и площади поражения соперничать с современным тактическим ядерным оружием.

Кинетическое оружие разрабатывается в нескольких странах, в том числе в США и России.

Так, Соединенные Штаты в качестве первой демонстрации техники кинетического ударного механизма в ноябре 2021 года запустили в космос зонд для защиты планеты от астероидов. Проект получил название DART.

Планируется, что зонд достигнет двойного 160-метрового астероида Дидимос — Диморфос, который вращается вокруг Солнца вместе с Землей, и, столкнувшись с ним на скорости примерно 24 тыс. км/ч, изменит траекторию его полета.

Что же касается реализации планов рф по созданию мощного кинетического оружия, то, как сообщают российские СМИ, новая госпрограмма вооружения будет сформирована и представлена президенту только в середине 2023 года.

Источник: по материалам СМИ