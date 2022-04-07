Дефолт российской экономики возможен уже в мае, но главным в экономической войне с РФ является не способность России выплачивать долги, а именно способность России получать новые средства.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил советник Офиса президента, бывший министр развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

– Дефолт возможен. Скорее всего, будет. Может быть в мае, может быть позже. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация с эмбаргом нефти и газа. Потому что, несмотря на это, Россия продолжает торговать нефтью и газом и продолжает сотни миллионов долларов. Не миллиарды, как раньше, но сотни миллионов. И эти сотни миллионов позволяют им финансировать войну. Дефолт он важен, но важнее, чтобы они не могли отдавать деньги, а чтобы они не получали новые деньги, чтобы нельзя было финансировать войну, — сказал он.

Тимофей Милованов считает, что полноценное эмбарго пока нереально, но постепенно “точно реально”.

– За один день это технически невозможно сделать. Нужно переориентировать предприятия, нужно построить технические возможности, чтобы получать газ из другого места. Нужно поменять направление давления в газопроводе, там много технических вещей. Но и политически нужно, чтобы сейчас европейские страны дали обязательство, когда именно они собираются отказываться от поставок российского газа, – сказал он.

Тимофей Милованов считает, что заявления европейских политиков относительно того, что невозможно быстро отказаться от российских энергоносителей справедливы, но при этом Европа должна озвучить конкретные сроки, когда это будет возможно.

По его словам, немецкие экономисты предлагают ряд механизмов относительно того, как совершить отказ от российского газа.

При этом экс-министр Милованов добавил, что Украине сейчас выгодно быть посредником в поставках российского газа в Европу, потому что мы с этого получаем прибыль.