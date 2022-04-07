Дефолт станет катастрофой для экономики страны-агрессора России, спровоцирует массовую безработицу и коллапс российских компаний.

Об этом рассказал бывший первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, экономист Павел Кухта.

Он напомнил о ситуации в 1998 году, когда “мешок картошки можно было с проблемами купить”, и это ощутили россияне.

По словам Кухты, РФ на фоне мощных западных санкций, введенных из-за военного вторжения в Украину, сейчас приближается к ситуации 1990-х годов. И дефолт будет элементом краха в российской экономике.

– На самом деле, Путин 20 лет делал все, чтобы избежать этого, потому что это для них была катастрофа. Это было их дно 1990-х годов. Они направляются снова к этому дну. Дефолт будет элементом этого, потому что с тем набором наложенных на них санкций в принципе современная страна жить не может. Дефолт будет уже вишенкой на торте. Но в принципе это катастрофа для них, которую они заслужили, — подчеркнул экономист.

Павел Кухта добавил, что сейчас даже сложно спрогнозировать, каким будет курс российского рубля после этого. По словам экономиста, возможно, что курса рубля и не будет как такового, его невозможно будет определить, поскольку рубль не будут менять.

– Это (дефолт, – Ред.) означает коллапс массы российских компаний. Это означает массовую безработицу. Это значит, что деньги они не смогут привлекать вообще. У них уже крупные государственные компании, типа Роснефти, в дефолте, они не могут заплатить по своим долгам. Экономическая катастрофа к ним уже пришла… Это будет, к примеру, жизнь на мешок картошки в месяц, – объяснил Кухта, добавив, что для РФ “это будет уровень Северной Кореи”.

В то же время, он отметил, что ситуация вокруг войны в Украине и санкции против РФ безусловно повлияют и на мировую экономику. В качестве примера, он обратил внимание на рост цен на энергоносители в мире (на газ и нефть).

А поскольку Украина является крупным поставщиком продуктов питания на мировые рынки, война в нашем государстве может спровоцировать проблемы в этой сфере.

– Конечно, цены на энергоносители будут высокими теперь еще долго, потому что вырезали очень крупного поставщика (РФ, – Ред.) из системы поставок. Конечно, будут проблемы с продовольствием, потому что и Украина является огромным поставщиком, и РФ. Я думаю, что по всему Ближнему Востоку и Африке после этой войны будут огромные проблемы, будет голод в отдельных бедных странах. Будет политическая нестабильность из-за нехватки пищи, – считает Кухта.

Согласно прогнозу Всемирного банка, из-за масштабных санкций, наложенных на Россию и Беларусь, эти страны приближаются к дефолту. Ограничения были введены из-за полномасштабной войны на территории Украины.