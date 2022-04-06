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Факты / Мир / Россия

На Западе не исключают новых попыток Путина захватить Киев — CNN

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
путін

Президент России Владимир Путин не обязательно отказался от попыток захватить Киев, даже если Россия в последние дни сосредоточила свое внимание на южной и восточной Украине. Об этом утверждают американские и западные чиновники, отмечает телекомпания CNN.

Во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в течение нескольких недель чиновники ожидают, что российские войска пополнят запасы и передислоцируются с целью начала нового жестокого наступления на Донбассе на востоке Украины.

— Они будут перевооружены, потому что они использовали множество боеприпасов. Они пополнят запасы топлива и всего необходимого, в том числе еды и тому подобное, чтобы начать новое большое наступление, — сказал Столтенберг.

Высокопоставленный чиновник по обороне США сказал, что до сих пор непонятно, насколько долгосрочны цели Путина. Но несмотря на недавнее изменение стратегии и продолжающиеся мирные переговоры между Россией и Украиной, Соединенные Штаты и их союзники готовятся к тому, что Путин попытается снова вторгнуться на Киевщину, как только он завершит свои цели в восточных областях Донецкой и Луганской. В комментарии CNN они предположили, что у Путина осталось достаточно рабочей силы и оборудования для этого.

— Для защиты любой территории, которую она захватывает на востоке, мы ожидаем, что Россия может потенциально распространить свои силы и присутствие еще глубже в Украину, за пределы Луганской и Донецкой областей. По крайней мере, это их намерения и планы, – сказал журналистам в понедельник советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Он добавил, что США уверенны, что Россия продолжит нанесение авиационных и ракетных ударов по Украине, в частности, по таким городам как Киев, Одесса, Харьков и Львов.

— Цель России, наконец, максимально ослабить Украину, — добавил Салливан.

Американские, европейские и украинские чиновники заявили CNN, что они не верят, что Россия ведет переговоры с Украиной добросовестно, что переговоры являются лишь “дымовым занавесом”. Чиновники также заявили, что они не верят в то, что Путин отказался от своей цели отстранить президента Украины Владимира Зеленского и прозападное правительство в Киеве.

— Хотя сейчас Москва может быть заинтересована в использовании военного давления для достижения политического урегулирования, если это наступление на востоке вступит в силу, Россия может восстановить силы для дополнительных целей. Это будет включать попытки получить контроль над еще большей территорией в пределах Украины, — сказал Салливан.

Разведка США предполагает, что хотя Россия может попытаться повторить атаку в другом месте, такая операция может иметь ограниченный успех, учитывая большие потери, которые ее войска уже понесли за последние шесть недель.

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Памятник Владимиру Великому в специальном защитном крепеже. Киев, март, 2022 год. Фото: Depositphotos

Но российские силы пополняют запасы по мере продвижения на восток, вынуждая западные правительства активно, хоть и неформально, взвешивать виды гарантий безопасности, которые они могли бы предоставить Украине, чтобы сдержать любые обновленные наступления России.

Чиновники заявили, что они по-прежнему считают, что самый четкий путь к прекращению войны состоит в том, чтобы Украина решительно вытеснила российские силы, поэтому члены НАТО и Европа продолжают поддерживать Украину военной техникой.

CNN пишет, что неназванный европейский чиновник сказал: Есть только один выход из войны. Для этого нужно, чтобы Украина победила.

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Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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