На Западе не исключают новых попыток Путина захватить Киев — CNN

Президент России Владимир Путин не обязательно отказался от попыток захватить Киев, даже если Россия в последние дни сосредоточила свое внимание на южной и восточной Украине. Об этом утверждают американские и западные чиновники, отмечает телекомпания CNN.

Во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в течение нескольких недель чиновники ожидают, что российские войска пополнят запасы и передислоцируются с целью начала нового жестокого наступления на Донбассе на востоке Украины.

— Они будут перевооружены, потому что они использовали множество боеприпасов. Они пополнят запасы топлива и всего необходимого, в том числе еды и тому подобное, чтобы начать новое большое наступление, — сказал Столтенберг.

Высокопоставленный чиновник по обороне США сказал, что до сих пор непонятно, насколько долгосрочны цели Путина. Но несмотря на недавнее изменение стратегии и продолжающиеся мирные переговоры между Россией и Украиной, Соединенные Штаты и их союзники готовятся к тому, что Путин попытается снова вторгнуться на Киевщину, как только он завершит свои цели в восточных областях Донецкой и Луганской. В комментарии CNN они предположили, что у Путина осталось достаточно рабочей силы и оборудования для этого.

— Для защиты любой территории, которую она захватывает на востоке, мы ожидаем, что Россия может потенциально распространить свои силы и присутствие еще глубже в Украину, за пределы Луганской и Донецкой областей. По крайней мере, это их намерения и планы, – сказал журналистам в понедельник советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он добавил, что США уверенны, что Россия продолжит нанесение авиационных и ракетных ударов по Украине, в частности, по таким городам как Киев, Одесса, Харьков и Львов.

— Цель России, наконец, максимально ослабить Украину, — добавил Салливан.

Американские, европейские и украинские чиновники заявили CNN, что они не верят, что Россия ведет переговоры с Украиной добросовестно, что переговоры являются лишь “дымовым занавесом”. Чиновники также заявили, что они не верят в то, что Путин отказался от своей цели отстранить президента Украины Владимира Зеленского и прозападное правительство в Киеве.

— Хотя сейчас Москва может быть заинтересована в использовании военного давления для достижения политического урегулирования, если это наступление на востоке вступит в силу, Россия может восстановить силы для дополнительных целей. Это будет включать попытки получить контроль над еще большей территорией в пределах Украины, — сказал Салливан.

Разведка США предполагает, что хотя Россия может попытаться повторить атаку в другом месте, такая операция может иметь ограниченный успех, учитывая большие потери, которые ее войска уже понесли за последние шесть недель.

Но российские силы пополняют запасы по мере продвижения на восток, вынуждая западные правительства активно, хоть и неформально, взвешивать виды гарантий безопасности, которые они могли бы предоставить Украине, чтобы сдержать любые обновленные наступления России.

Чиновники заявили, что они по-прежнему считают, что самый четкий путь к прекращению войны состоит в том, чтобы Украина решительно вытеснила российские силы, поэтому члены НАТО и Европа продолжают поддерживать Украину военной техникой.

CNN пишет, что неназванный европейский чиновник сказал: Есть только один выход из войны. Для этого нужно, чтобы Украина победила.