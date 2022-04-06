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Факты / Мир / Россия

Подоляк назвал российского медиастратега, призывающего к геноциду украинцев

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Подоляк назвал российского медиастратега, призывающего к геноциду украинцев

За российской медиастратегией нагнетания ненависти к Украине, а также за призывами относительно геноцида украинцев стоит замглавы Администрации президента РФ Алексей Громов.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Ключевой тезис – Украина должна быть уничтожена под любым предлогом. Ключевым спикером неожиданно стал экс-президент Медведев, который уже пошел дальше и предлагает сделать Россию от Лиссабона до Владивостока, — отметил Подоляк.

Он выразил уверенность, что за медийной стратегией нагнетания и резким ростом призывов к максимально разрушительной эскалации в отношении Украины стоит заместитель руководителя Администрации президента РФ Алексей Громов.

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— Один из столпов условной “партии ястребов”, автор негласной концепции “Украина – государство, которого не существует”, — отметил Подоляк.

Он добавил, что, видимо, российским пропагандистам очень понравилось призывать к геноциду украинцев.

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