Сегодня, 6 апреля, глава Госдумы РФ Вячеслав Володин подтвердил информацию — лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер.

9 февраля российские СМИ сообщили, что Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу Москвы с коронавирусом. Сообщалось, что у политика серьезное поражение легких. У него диагностировали двустороннюю пневмонию.

20 марта появилась информация, что Жириновского ввели в медикаментозную кому. По словам российских СМИ, у него полный отек легких и септический шок.

В последнее время Жириновский не появлялся на общественных мероприятиях. Не было его эфиров в партийных мессенджерах. В конце 2021 года политик заявлял, что сделал восемь прививок от коронавируса.

Жириновский прославился одиозными заявлениями в сторону Украины. В частности, еще в 2014 году он направил правительствам Польши, Румынии и Венгрии предложение о “разделении Украины” вместе с РФ.

В 2018 году Генеральная прокуратура Украины установила факты, подтверждающие причастность высшего руководства РФ к поддержке и материальному обеспечению террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”. В октябре того же года обвинительный акт по ч. 3 ст. 27 3 ч. ст. 258-5 УК Украины был вручен защитникам Жириновского, Диденко и Дегтярева и направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения.

В декабре 2021 года Жириновский призвал РФ начать бомбардировку Украины в новогоднюю ночь.

Что известно о Владимире Жириновском?

Владимир Жириновский родился в Алматы в 1946 году. Его отец был родом из Ровенской области, а сам политик неоднократно заявлял, что хочет выкупить город Костополь, когда-то принадлежавший его деду.

Жириновский славился своими неоднозначными и скандальными популистскими заявлениями. Неоднократно обвинялся в неуважении к политическим оппонентам.

В частности, в 1995-м он облил апельсиновым соком Бориса Немцова, а впоследствии таскал за волосы депутата Евгению Тишковскую и пытался ее задушить. Он также ударил по лицу шедшую мимо депутата Нину Волкову.

Через два года он отметился хулиганским поведением в отношении журналистки телеканала МТК Юлии Ольшанской. Он выкручивал ей руки и затолкал в свою машину. Там журналистку закрыли и пытались отобрать документы.

Жириновский был внесен в черный список ЕС в 2014 году и в санкционный список Канады. В Совете ЕС отметили, что он, как депутат Госдумы, активно поддержал размещение российских ВС в Украине и аннексию Крыма, а также активно выступал за раздел Украины.