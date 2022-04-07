Санкции против дочерей Путина являются сигналом для всего окружения президента РФ — Пономарев

Введение санкций против дочерей президента РФ Владимира Путина является важным сигналом для всего российского руководства и их окружения.

Об этом в комментарии журналисту Фактов ICTV рассказал бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Его спросили, почему санкции против дочерей Владимира Путина — Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой — являются важным шагом.

— Любые санкции против Путина важны по определению, потому что это санкции против первого лица. Потому что Путин был в определенном смысле иммунен ко всем этим санкциям. На него, как на главу государства, все эти санкции не накладывались. И то, что это началось после 24 февраля, это крайне важно. Во-вторых, важен сам принцип, что санкции накладываются не только на людей, которые непосредственно отправляют ту или иную государственную функцию, но и на членов их семей. Потому что для человека это всегда очень важно и болезненно. Потому что он ощущает свою ответственность за своих близких, да, и это более чувствительно с точки зрения изменения политики. Понятно, что в случае Путина это никак не сработает. Ему уже деваться некуда. Но это важный сигнал всем остальным, — сказал Илья Пономарев.

По его словам, когда это коснется остальных приспешников путинского режима, то остальные начнут тоже обращать внимание, чтобы уберечь себя или своих родственников.

Илья Пономарев заявил, что раньше Владимир Путин старался ограждать своих близких от политики, понимая, какие риски могут быть с этим связаны.

— Поэтому он старался держать их прям очень далеко. Хотя мы видим в последние годы, что и эта плотина была прорвана. Потому что, если до этого про его дочерей просто никто ничего не знал, то есть знал по именам, какие-то детские фотографии где-то в сети были. Но никто не знал, ни чем они занимаются, ничего подобного. То в последние годы вот эта информация стала просачиваться, — сказал он.

Российский политик считает, что пол детей Владимира Путина также имеет значение, так как отсутствует преемственность власти по мужской линии.

— А в том обществе, которое строит сам Путин, и это его личные взгляды, наследование происходит по мужской линии. И то, что они не мужчины, это их в некотором роде тоже ограждает, — считает бывший депутат российской Госдумы.

Журналист спросил экс-депутата Пономарева, считает ли он санкции против дочерей Владимира Путина ударом по финансам самого президента РФ и являются ли его дети своего рода “кошельками” отца.

— Им будет тяжело. Но надо понимать, что исходя из того, что мы знаем, дочери Путина с его финансами никаким образом не связаны. У Путина есть номиналы, на которых он оформляет какие-то свои богатства и которые их держат. Но это люди, которые не связаны с ним формальными узами родства. Типа Ролдугиных всяких (виолончелист Сергей Ролдугин, — Ред.) и так далее. Это просто какие-то его собутыльники, приятели, однокурсники, одногруппники и так далее. Но обе дочери, это в общем-то не бедные люди, — сказал российский политик.

Он добавил, что оба ребенка президента РФ находятся замужем за обеспеченными мужьями, которым российское политическое руководство помогает с бизнесом.

Однако то, что дочери президента России попали под санкции, означает новые проблемы для их мужей, так как любая банковская проверка автоматически покажет, что близкий член семьи находится под санкциями. А значит и с ними будут не сотрудничать, считает Илья Пономарев.

Отметим, что политик Пономарев с 2014 года проживает в Украине и занимает критическую позицию по поводу действий властей РФ.

Днем ранее, 6 апреля, два западных авторитетных издания сообщили, что Евросоюз рассматривает введение санкций против дочерей Владимира Путина.

В тот же день Соединенные Штаты объявили о введении санкций в отношении детей российского президента.

Источник: Факты ICTV

Фото: Илья Пономарев