В России в связи со значительными потерями личного состава в ходе боевых действий было принято решение доукомплектовать воинские части военнослужащими по контракту. Однако россияне не изъявляют желания идти на службу.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Проблемы с укомплектованием фиксируются в Западном военном округе. Лишь за март приняли по контракту только 11 военнослужащих:

в 1 танковой армии – восемь;

в 6 общевойсковой армии – двоих;

в 20 общевойсковой армии – ни одного;

в Балтийском флоте – одного.

В связи с невыполнением плана набора, а это почти 3000 военнослужащих, командующий Западным военным округом генерал-полковник Александр Журавлев планирует снять с должности начальника управления кадров Западного военного округа генерал-майора Белявского И.

Ранее сообщалось, что РФ развернула практически все подразделения Росгвардии, которые дислоцировались на временно оккупированной территории Крыма и в отдельных районах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

Это было сделано для того, чтобы подавить сопротивление жителей Херсона, Геническа, Бердянска и в отдельных районах города Мариуполя.