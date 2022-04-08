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Факты / Мир / Россия

Не идут в армию, потому что отправят в Украину: в РФ значительные проблемы с укомплектованием — Генштаб

Марта Бондаренко редактор ленты
російські солдати

В России в связи со значительными потерями личного состава в ходе боевых действий было принято решение доукомплектовать воинские части военнослужащими по контракту. Однако россияне не изъявляют желания идти на службу.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Проблемы с укомплектованием фиксируются в Западном военном округе. Лишь за март приняли по контракту только 11 военнослужащих:

  • в 1 танковой армии – восемь;
  • в 6 общевойсковой армии – двоих;
  • в 20 общевойсковой армии – ни одного;
  • в Балтийском флоте – одного.

В связи с невыполнением плана набора, а это почти 3000 военнослужащих, командующий Западным военным округом генерал-полковник Александр Журавлев планирует снять с должности начальника управления кадров Западного военного округа генерал-майора Белявского И.

Ранее сообщалось, что РФ развернула практически все подразделения Росгвардии, которые дислоцировались на временно оккупированной территории Крыма и в отдельных районах Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

Это было сделано для того, чтобы подавить сопротивление жителей Херсона, Геническа, Бердянска и в отдельных районах города Мариуполя.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Depositphotos

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