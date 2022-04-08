Военные РФ сами себя калечат, чтобы не воевать в Украине — ГУР

Подразделение российских спецназовцев, имеющее опыт боевых действий в Сирии, в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма Мариуполя. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

— В боях против ВСУ со 2 по 4 апреля это подразделение потеряло около 30 военнослужащих. Следовательно, в дальнейшем спецназовцы решили не испытывать судьбу, — говорится в сообщении.

Украинские разведчики отмечают, что последние данные по отбору на военную службу в РФ свидетельствуют о низком уровне заинтересованности россиян в службе по контракту.

В отчете о результатах рекрутинга в Екатеринбурге даже на разговор о возможном подписании соглашения согласились менее 1% находящихся в запасе граждан.

— Из 397 кандидатов только два дали согласие на собеседование. Отказались – 52, не вышли на связь – 203, работа по 140 кандидатам ведется.

А у уже мобилизованных россиян отмечается очень низкое моральное состояние.

В частности, 7 марта из Новоайдарской поликлиники в направлении Луганска было отправлено два автобуса ПАЗ с ранеными военнослужащими РФ, из них подавляющее большинство получили ранения ног. Лекарственные выводы свидетельствуют, что наиболее вероятная причина этих ранений — самоувечья во избежание возвращения в зону боевых действий.

В ГУР опубликовали и ссылку на отчет о результатах рекрутинга в Екатеринбурге.

Источник: ГУР Минобороны Украины