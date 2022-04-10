С первых дней войны Россия сообщала о применении своих БПЛА Орион, которые она называет аналогом турецкого Байрактара. Их использование было зафиксировано, в частности, в южных регионах Украины и на Донбассе.

Но уже 9 апреля Командование Воздушных сил ВСУ продемонстрировало обломки уничтоженного российского беспилотника Орион, при этом сама ликвидация БПЛА произошла за несколько дней до этого.

— БПЛА Орион российских оккупантов, сбитый 7 апреля зенитными ракетными войсками Воздушных Сил, — говорилось в сообщении.

В КВС ВСУ отчитались, что Орион является средневысотным БПЛА большой продолжительности полета, бортовое оборудование которого предназначено для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки.

Что известно о российском беспилотном летательном аппарате Орион, которым хвастается российское военное руководство – читайте в материале Фактов ICTV.

Применение в Украине

По состоянию на сегодняшний день неизвестны реальные масштабы применения указанных БПЛА в Украине, хотя по данным Би-би-си, только в 2021 году российским военным планировали передать около 20 Орионов, поэтому сложно представить, сколько указанных беспилотников реально применяется Россией в войне против Украины.

Впрочем, сообщение Воздушных сил ВСУ стало первым случаем, когда было подтверждено уничтожение российского новейшего БПЛА в боевых условиях.

Разработка и поставка на вооружение армии РФ

Собственную разработку ударных БПЛА в России начали еще в 2011 году, а уже в 2015 году российская военно-промышленная группа Кронштадт произвела первый образец такого беспилотника, который впоследствии начал поступать в российскую армию под названием “Иноходец”, а на экспорт – как Орион.

В функции российского БПЛА входили разведка и длительное воздушное патрулирование на высотах 5-7 км, включая нанесение ракетно-бомбовых ударов.

Комплектация Ориона предусматривает одновременное перенесение шести небольших управляемых авиабомб КАБ-20 или трех бомб КАБ-50.

На российские БПЛА могут устанавливать фугасные авиабомбы свободного падения ФАБ-50, управляемые бомбы УПАБ-50 либо авиационные управляемые крылатые ракеты Х-50 среднего радиуса деяния.

Первые боевые применения Орионов Россия начала в Сирии.

Характеристики

Беспилотник Орион весит до тонны и может подниматься на высоту до 7,5 км, находясь в воздухе в течение суток.

Радиус действия российского БПЛА заявлен до 250 км со скоростью 120 км.

Длина, размах крыльев и высота беспилотника составляет 8 м, 16,3 м и 3,2 м соответственно.

На официальном сайте российского АО Кронштадт касательно БПЛА Орион приводятся несколько противоречивых сведений. Так, например, масса полезной нагрузки в разных таблицах указывается как 200 кг и 250 кг, а крейсерская скорость — 120 км/ч и 200 км/ч (возможно, 200 км/ч соответствует максимальной скорости аппарата).

Сложившаяся практика позволяет предположить, что вариант Ориона для российской армии может иметь характеристики, превышающие данные экспортного варианта.

“Российский Байрактар”?

Российские производители позиционируют Орион в качестве аналога турецких ударных БПЛА Байрактар и даже как уничтожитель этих турецких беспилотников. Правда, данных о реальных столкновениях этих беспилотных аппаратов в реальных боевых действиях нет.

Впрочем, турецкий и российский беспилотники действительно схожи по некоторым своим характеристикам, а из-за больших габаритов российских БПЛА, они могут нести большее количество вооружения.

В то же время это не только преимущество, но и недостаток, потому что из-за больших габаритов Орион становится более легкой мишенью для систем ПВО или авиации.

Кроме того, беспилотники российского производства значительно уступают турецкой оптике.

Фото: КВС ЗСУ

Источник: Кронштадт