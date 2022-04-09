8 апреля в храме Христа Спасителя состоялось отпевание российского политика Владимира Жириновского. Он был один из тех, кто собирался Киев за три дня брать. Однако и церемония прощания с так называемой кричащей головой Кремля не прошла без эксцессов. Отличился, конечно, президент РФ Владимир Путин.

Сразу после того, как Кремль опубликовал видео, где Путин прощается с Жириновским политиком в Колонном зале Дома союзов, в Twitter поползли слухи в стиле: Говорят, царь — ненастоящий! Но обо всем по порядку.

Начнем с того, что прощался бункерный лидер в абсолютно пустой зале со скромным букетом роз. Там не было почетного караула, хотя после Путина его сразу вернули на место. При чем после пяти секунд у гроба президента РФ, как ветром сдуло из залы.

Чтобы Путин под камеры попрощался с Жириновским, с церемонии выгнали родственников и даже убрали почётный караул. Странно, что самого Жириновского оставили. Хотя первое сообщение о смерти было 25 марта — прошло как раз две недели, так что карантин соблюден. pic.twitter.com/kTPifFpaGR — Милов. Команда (@team_milov) April 8, 2022

Во-вторых, внимательные пользователи заметили, что антураж прощания Путина с Жириновским отличается от того, когда на церемонию пришел Дмитрий Медведев. В твиттере также обратили внимание на венки. В ролике с Путиным на нем нет надписи и торчит ветка, а в видео с Медведевым — заметны прощальные слова, а ветки уже нет.

В результате чего поползли слухи, что кремлевский смельчак прощался в другой день, и в другом месте.

Более того, первая информация о смерти Вольфовича появилась еще две недели назад, но тогда ее как бы опровергли.

Примечательно, что Жириновский умер от коронавируса. Возможно Путин ждал двухнедельный карантин, чтобы проститься с политиком. Зная параною бункерного президента — все возможно.

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