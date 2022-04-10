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Факты / Мир / Россия

План был на самом высоком уровне правительства РФ: США о нападениях на гражданских в Украине

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Кремль

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что последние сообщения о пытках и убийствах украинских гражданских российскими военными были “ужасающими… откровенно шокирующими, но они не были неожиданными”.

В комментарии ведущему ABC News Джонатану Карлу он рассказал, что еще до начала полномасштабной войны данные разведки указывали, что “существовал план наивысшего уровня российского правительства по нападению на гражданских лиц, выступающих против вторжения”.

— Итак, это то, что было запланировано, — сказал он.

Салливан добавил, что некоторые подразделения, возможно, действовали без указаний своих лидеров, разочарованы уровнем сопротивления, с которым столкнулись со стороны украинцев.

— Я думаю, что некоторые из этих подразделений принимали участие в этих жестоких актах, этих зверствах, военных преступлениях, даже без руководства сверху. Но не вводите себя в заблуждение, более широкая проблема широкомасштабных военных преступлений и зверств в Украине лежит у ног Кремля и лежит у ног российского президента, — подчеркнул Салливан.

Отвечая на вопрос, являются ли эти действия геноцидом, Салливан отметил, что Госдепартамент обычно выносит такое юридическое решение после расследования и юридического анализа.

— Но давайте на минуту отбросим законы… Я думаю, что все мы можем сказать, что это массовые зверства. Это военные преступления, – сказал он.

В одном из последних зверств России, когда был нанесен ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, погибли по меньшей мере 50 человек, в том числе пятеро детей.

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Источник: ABC News

Фото: Unsplash

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