Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что последние сообщения о пытках и убийствах украинских гражданских российскими военными были “ужасающими… откровенно шокирующими, но они не были неожиданными”.

В комментарии ведущему ABC News Джонатану Карлу он рассказал, что еще до начала полномасштабной войны данные разведки указывали, что “существовал план наивысшего уровня российского правительства по нападению на гражданских лиц, выступающих против вторжения”.

Салливан добавил, что некоторые подразделения, возможно, действовали без указаний своих лидеров, разочарованы уровнем сопротивления, с которым столкнулись со стороны украинцев.

NEW: White House national security adviser Jake Sullivan tells @jonkarl that intelligence indicates that “there was a plan from the highest levels of the Russian government to target” Ukrainian civilians.

