Первый дефолт России за 100 лет теперь кажется почти неизбежным после очередной жестокой недели для финансов страны.

Об этом сообщает Bloomberg. Издание отмечает, что российское Казначейство приостановило перечисление долговых платежей в долларах США со счетов страны в американских банках.

Когда попытка платежа в твердой валюте была заблокирована, Россия нарушила условия по двум облигациям, заплатив инвесторам рубли вместо долларов. Как отмечает Bloomberg, это действия приблизили РФ к объявлению дефолта.

– Путин своими действиями в Украине перешел Рубикон. Россия будет в состоянии дефолта, возможно, десятилетие. Это означает отсутствие доступа к международным рынкам капитала, высокую стоимость займа даже у китайцев, отсутствие инвестиций, отсутствие роста, низкий уровень жизни. Это ужасная перспектива для РФ и россиян, – объяснил стратег по развитию рынков в компании Bluebay Asset Management Тим Эш.

В последний раз Россия объявляла дефолт в 1998 году, но он был по внутреннему долгу. А последний дефолт по внешнему долгу был после революции 1917 года.

Ранее бывший первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, экономист Павел Кухта объяснял, что дефолт станет катастрофой для экономики страны-агрессора России, спровоцирует массовую безработицу и коллапс российских компаний.