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Факты / Мир / Россия

Путин перешел Рубикон, дефолт РФ кажется почти неизбежным — Bloomberg

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Путин перешел Рубикон, дефолт РФ кажется почти неизбежным — Bloomberg

Первый дефолт России за 100 лет теперь кажется почти неизбежным после очередной жестокой недели для финансов страны.

Об этом сообщает Bloomberg. Издание отмечает, что российское Казначейство приостановило перечисление долговых платежей в долларах США со счетов страны в американских банках.

Когда попытка платежа в твердой валюте была заблокирована, Россия нарушила условия по двум облигациям, заплатив инвесторам рубли вместо долларов. Как отмечает Bloomberg, это действия приблизили РФ к объявлению дефолта.

– Путин своими действиями в Украине перешел Рубикон. Россия будет в состоянии дефолта, возможно, десятилетие. Это означает отсутствие доступа к международным рынкам капитала, высокую стоимость займа даже у китайцев, отсутствие инвестиций, отсутствие роста, низкий уровень жизни. Это ужасная перспектива для РФ и россиян, – объяснил стратег по развитию рынков в компании Bluebay Asset Management Тим Эш.

В последний раз Россия объявляла дефолт в 1998 году, но он был по внутреннему долгу. А последний дефолт по внешнему долгу был после революции 1917 года.

Ранее бывший первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, экономист Павел Кухта объяснял, что дефолт станет катастрофой для экономики страны-агрессора России, спровоцирует массовую безработицу и коллапс российских компаний.

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Источник: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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