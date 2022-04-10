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Факты / Мир / Россия

Стоянка $1 тыс. в сутки: более 100 самолетов российских миллиардеров застряли в Дубае

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
літаки

Более 100 частных самолетов российских олигархов находятся в аэропорту Дубая, поскольку Объединенные Арабские Эмираты не ввели санкции против России.

В то же время, ограничения со стороны стран Европейского союза и США мешают воздушным судам покинуть ОАЭ. Санкции западных стран запрещают предоставлять услуги лайнерам, связанным с россиянами, в частности обслуживать их, ремонтировать и страховать.

– Многие самолеты, связанные с Россией, переместились в ОАЭ, потому что они могут летать в их воздушном пространстве. Но как только вы доберетесь туда, вы в значительной степени окажетесь на земле, потому что не сможете обслуживать самолеты, — сказал Стив Варсано, исполнительный директор Jet Business, лондонского брокера по продаже частных самолетов.

По данным The Wall Street Journal, стоимость стоянки в дубайском аэропорту составляет около $1 тыс. в сутки.

Известно, что в Дубае находится Boeing 787 Dreamliner миллиардера Романа Абрамовича, который он приобрел за $250 млн.

Кроме того, на стоянке заметили Gulfstream G650ER, которым пользуется председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, самолет Embraer S/A миллиардера Михаила Гуцериева, а также Bombardier BD700 Global Express Аркадия Ротенберга.

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Источник: The Wall Street Journal

Фото: Depositphotos

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