Страна-агрессор Россия готовится к возможной партизанской войне на своей территории. В связи с этим вводятся усиленные меры безопасности на железной дороге.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным украинской разведки, министерство транспорта РФ обязало российскую железную дорогу взаимодействовать с МВД и ФСБ.

– Повышенные меры безопасности связаны с “угрозой вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры, находящихся на границах Ростовской области (граничащей с Украиной. – Ред.) и Краснодарского края”, — отмечается в сообщении.

По информации ГУР Минобороны Украины, впервые на российской железной дороге ввели такие контрдиверсионные меры в начале полномасштабного вторжения РФ в наше государство.

Москва вводила усиленные меры безопасности на короткий срок, поскольку рассчитывала на блицкриг в Украине – скорый захват территории нашего государства.

Однако благодаря мощному сопротивлению украинцев эти планы Кремля провалились. Поэтому действие мер безопасности на российской железной дороге периодически продолжают и усиливают.

Как отмечают в разведке, повышать готовность Россию побуждают действия белорусских “рельсовых партизан”. Последние во время полномасштабной войны в Украине выводят из строя железнодорожное сообщение с нашим государством, тем самым усложняя доставку подкрепления и боеприпасов.

– А недавние взрывы вблизи Белгорода на местной нефтебазе и складах боеприпасов посеяли панику и в соседних регионах РФ. Этим положено начало партизанской войне и перенесению боевых действий на территорию РФ, — подчеркнули в разведке.

В подтверждение приведенных данных ГУР Минобороны Украины обнародовало телеграмму, разосланную представителям российской железной дороги и информирующую об усиленных мерах безопасности.

⚡️Росіяни готуються до партизанської війни на своїй території.

▪️РФ забезпечує взаємодію російської залізниці з МВС та ФСБ. Це пов’язано з «загрозою втручання в роботу об’єктів транспортної інфраструктури, що знаходяться на кордонах Ростовської області та Краснодарського краю». pic.twitter.com/BwX4n2fvsn — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) April 11, 2022

В марте советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка сообщал, что в Беларуси люди создают преграды, чтобы не допустить втягивания белорусских войск в войну в Украине. Белорусы, в частности, останавливали российские поезда и портили российскую технику.

А советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко рассказывал, что благодаря белорусским партизанам железнодорожного сообщения между нашим государством и Беларусью нет. Партизаны частично разобрали рельсы, поэтому железнодорожные пути стали непригодными для передвижения поездов.

Источник: ГУР Минобороны Украины