В Украине до 21 февраля о существовании Сергея Нарышкина почти не знали, хотя он занимает должность директора Службы внешней разведки РФ. Заметной эту фигуру сделал президент России Владимир Путин, когда публично унизил, наглядно продемонстрировав, как “единогласно” принимаются решения в России.

В тот день на заседании Совбеза РФ обсуждался вопрос признания “независимости” квазиформирований ЛДНР. Но Нарышкин заявил, что поддерживает их “включение в состав России”. После уточнений Путина о теме обсуждения Нарышкин начал запинаться и умолк.

Собственно, кто же такой Сергей Нарышкин?

Сама фамилия Нарышкина может наталкивать на то, что директор Службы внешней разведки РФ имеет какое-то отношение к старинному российскому дворянскому роду. Но это только слухи и догадки из-за плохо исследованной ветви рода в XX в. Точно можно сказать, что из аристократического у Нарышкина аттестат с отличием об окончании школы с художественно-эстетическим уклоном.

Будущий шеф российской внешней разведки родился в 1954 году в Ленинградской области. О родителях сведений мало. Известно, что они были служащими, но не уточняется, в какой сфере.

Он получил дипломы по специальностям инженер-радиомеханик и экономист. После этого в биографии Нарышкина пробел длиной в четыре года, вероятно, связанный с работой в спецслужбе. Существует предположение, что в стенах 101 школы Первого главного управления КГБ СССР он познакомился с Владимиром Путиным.

Карьера Нарышкина началась в 90-е, когда после работы в посольстве СССР в Бельгии молодой чекист попал в мэрию Петербурга, которую возглавлял Анатолий Собчак. Он занял должность начальника отдела внешнеэкономических связей в Комитете по экономике и финансам.

В 1995-м Нарышкин пошел в бизнес, а точнее в Промстройбанк близкого к Путину предпринимателя Владимира Когана. Там он занимался инвестициями. Через два года он вошел в совет директоров “дочки” американской табачной корпорации Philip Morris International, пробыв в этих рядах до 2004 года.

После этого Нарышкин возглавил аппарат правительства, параллельно заняв место в совете директоров Роснефти и Радкомфлота, а в 2008-м стал главой аппарата президента Дмитрия Медведева. Источники Financial Times писали, что туда его приставили, чтобы присматривать за преемником Путина, который через четыре года вернет власть назад.

Нарышкин приложил руку и к кремлевизации Первого канала, который при его присутствии в совете директоров (2005-2009) постепенно перешел под контроль питерских под руководством Юрия Ковальчука.

Личная жизнь Нарышкина и секреты семьи

Личная жизнь Нарышкина не запятнана скандалами с любовницами. Со своей женой Татьяной Якубчик он познакомился в студенческие годы. У них двое детей – Андрей и Вероника. Известно также, что у Нарышкина две внучки — Анна и Наталья.

Его сын работает заместителем гендиректора акционерного общества Энергопроект, а дочь Вероника имеет звание мастера спорта и официально работает во Всероссийской федерации плавания.

Нарышкины Ctrl+C — Ctrl+V и азербайджанские друзья

В 2018 году разразился скандал, когда Новая газета обнаружила много тезок сына Сергея Нарышкина – Андрея, его жены и детей. Когорта лиц с одинаковыми именами и фамилиями обращались за видами на жительство в Венгрии.

Они пытались сделать это через фирму Voldan Investments с помощью программы упрощенного получения ПМЖ инвесторов. Для этого нужно вложить в экономику внешнеполитического конкурента $360 тыс. Когда тезка его сына обращался к власти Венгрии, не уточняется, как и то, отказался ли он от вида на жительство после того, как его отец начал руководить внешней разведкой.

Второй скандал возник в 2020 году после расследования издания Проект. Журналисты выяснили, что Нарышкин и члены его семьи пользуются активами азербайджанского миллиардера Года Нисанова.

Семья Нарышкина, по данным журналистов, неоднократно летала на личном бизнес-джете миллиардера, в частности, в Австрию кататься на лыжах. А дочь Нарышкина Вероника работает в принадлежащем миллиардеру фуд-кластере Депо и праздновала свое 30-летие на корабле Флотилии Radisson, принадлежащей Нисанову, в компании подруги – дочери президента Азербайджана Лейлы Алиевой.

Семью Нарышкина, Нисанова и руководство Азербайджана связывает соглашение с недвижимостью, которую Проект называет “очень странным”. В 2011 году Вероника Нарышкина стала владелицей 200-метровой квартиры в элитном доме в районе Нового Арбата стоимостью свыше 100 млн рублей. Ей на момент покупки было 23 года, и нигде, кроме плавания, она себя не проявила.

Доход самого Нарышкина в том году составил 5 млн рублей. Только через два месяца Вероника Нарышкина переехала в квартиру в ЖК Ломоносов. Девушка обменялась жильем с человеком из близкого круга Нисанова – Эльманом Байрановым.

Куда же без докторской степени?

Такой ключевой политик Кремля и без докторской? – подумал Нарышкин и решил пойти в профессоры. В 2010 году он защищал докторскую диссертацию по теме Иностранные инвестиции и развитие экономики России.

Организация Диссернет, занимающаяся экспертизой докторских и кандидатских работ на плагиат, нашла в работе Нарышкина некорректные заимствования и фактические ошибки, хотя по объему их было не так уж много.

Его научным руководителем была Талия Хабриева, карьерный рост которой после этого пошел вверх. Именно она является одной из соавторов путинских поправок к конституции РФ. Летом 2020 года Яблоко нашло у Хабриевой элитную недвижимость примерно на 450 млн рублей, что не соответствует ее официальным доходам.

Еще один любитель истории

В 2011 году Нарышкин решил заняться публичной политикой – он стал депутатом, а впоследствии председателем Государственной Думы. В следующем году после избрания он вступил в Единую Россию, видимо, во избежание недоразумений.

За время председательства Нарышкина депутаты Думы приняли огромное количество проектов, заслужив прозвище безумный принтер. Именно во время его председательства голосовали за аннексию Крыма в 2014 году. За свои персональные успехи в нарушении всех международных норм Нарышкин был награжден санкциями США.

Как и Путин, Нарышкин проявляет большой интерес к истории и ее искажению. Он целых три года руководил специально созданным под себя Комитетом по противодействию фальсификации истории в ущерб интересам России до его расформирования в 2012 году.

Впрочем, с 2012 года он находится в Совете безопасности РФ и номинально возглавляет борьбу с “переписыванием истории”, которая является шизофреническим пунктиком у президента России.

Нарышкина называли возможным преемником Путина еще после второго срока ВВП. Но тогда его сменил Дмитрий Медведев. Он не замешан в коррупционных скандалах, о нем почти ничего не писал Алексей Навальный. Бывший надсмотрщик Медведева возглавил внешнюю разведку тогда, когда Россия начала войну в Сирии.

Публичное унижение Нарышкина Путиным во время заседания Совбеза РФ в феврале 2022 года некоторые эксперты объясняют личной обидой ВВП на Службу внешней разведки.

Путин ведь едва ли не единственный выпускник, которого не аттестовали для работы в СВР. Возможно, он затаил обиду на элитное подразделение разведки, что и объясняет его публичное унижение директора СВР Нарышкина.

Хотя это могло быть и местью Нарышкину, которого в 2020 году пресса сватала в кремлевское кресло. После отравления Навального Guildhall писал, что “Сергею Нарышкину уже очень тесно в кресле директора СВР”, и он чувствует, что “Путин стареет, теряет популярность и скоро выпадет из большой игры”.