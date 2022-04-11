Компромиссная фигура: кто может заменить Путина в кремлевском кресле

Если бы Россия не развязала полномасштабную войну против Украины, то к власти в Кремле после Путина пришли бы военные, такие как Сергей Шойгу и ФСБшники. Такую версию в эфире телемарафона озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

— Но сейчас они полностью дискредитированы, потому что провалили эту войну. Сейчас, скорее всего, придет олигархический консенсус и некая компромиссная фигура — Кириенко (Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, – Ред.), Володин (Вячеслав Володин, глава Госдумы РФ, – Ред.) – кого только не называют.

Арестович отметил, что эти персоны теоретически среди потенциальных кандидатов на замену Путину, “если он уйдет, что еще не очевидно”.

— Но надо понимать, даже если взять чисто экономическую сферу – мы с россиянами конкуренты по ВПК, агропромышленности, мы конкуренты по очень многим вещам: тяжелая промышленность, энерго и т.д. У государства есть четыре силы: политическая, военная, дипломатическая, информационная. Задание сейчас, чтобы не повторялся военный конфликт. А политический, дипломатический и информационный — это будет нашим постоянным сопровождением, по крайней мере, до 2042 года, — добавил Арестович.

Арестович добавил, чтобы сделать очередные шаги к победе нужно выиграть битву за Мариуполь, на востоке и на юге Украины.