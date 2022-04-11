Оккупанты усиливают антиукраинскую пропаганду и агитируют раненых российских солдат возвращаться на войну.

В спецвыпуске Комсомольской правды пропагандисты размещают постановочные фотографии радости “освобожденных украинцев”, материалы о “фейковости” мировых СМИ и о поддержке россиянами войны против Украины.

— Оккупанты усиливают антиукраинскую антизападную пропаганду в российских военных медицинских учреждениях. Для этого военно-политическое управление восточного военного округа РФ требует организовать “проведение военно-политического информирования о ходе демилитаризации и денацификации Украины с использованием специального выпуска газеты Комсомольская правда”, — говорится в сообщении ГУР Минобороны.

Стоит отметить, что российские госпитали переполнены военнослужащими, которые участвовали в боевых действиях на территории Украины, с ранениями разной тяжести.

Большинство из них не желают возвращаться в зону боевых действий, но пропагандисты пытаются переломить эту ситуацию.

Источник: ГУР Минобороны