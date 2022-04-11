Российские военные генералы не дорожат жизнью своих солдат. Вместо их спасения на поле боя они их расстреливают.

Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью одному из изданий. Это она выяснила в личном разговоре с солдатами РФ.

— В Киеве я видела своими глазами 34 военнопленных — 24 рядовых и 10 офицеров. Я лично с ними общалась. По Женевской конвенции, офицеры и рядовые должны содержаться отдельно. Поэтому они находятся в двух камерах по 24 и 10 человек, — сказала Денисова.

Она была поражена внешним видом представителей “второй армии мира”. Некоторые из них были в резиновых сапогах. Сначала Денисова подумала, что они где-то переобулись, но во время разговора с пленными выяснилось, что это их форма, “чтобы ноги не промокли”.

— Один из солдат рассказал страшные вещи об отношении собственных командиров к ним. Говорит, что когда попали в засаду, что-то взорвалось, и все разбежались. Собралась вместе только одна танковая часть. Их командир, подполковник, увидел раненого в ногу солдата и застрелил его со словами: “раненых лошадей пристреливают”, – отметила Денисова.

Солдат, который стал свидетелем убийства сослуживца, сбежал и блуждал в течение нескольких дней, а затем сдался украинцам в одном из населенных пунктов.