В ФСБ провели так называемую чистку среди сотрудников, которые занимались “украинским вопросом” и поставляли президенту Владимиру Путину информацию о якобы реальной ситуации в Украине.

Об этом сообщил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в интервью российскому оппозиционному телеканалу Популярная политика, который освещает войну в Украине.

По информации Грозева, бывшего руководителя 5-й службы ФСБ генерал-полковника Сергея Беседу перевели в СИЗО – его телефон отключен уже две недели.

Также под “чистку” попали 150 офицеров 5-й службы ФСБ. Они также занимались вопросом Украины.

— Могу сказать, что значительная часть из них, если не арестована, то точно не работает уже в ФСБ. Чистка точно прошла. Через пару дней, надеюсь, что сможем опубликовать что-либо более конкретное о судьбе этих людей, – сказал журналист Христо Грозев.

По его словам, и ранее были случаи, когда высшему руководству Кремля не докладывалась информация о реальном состоянии дел в Украине.

— В 2014-15 гг. нам удалось послушать десятки тысяч звонков, которые перехватила Служба безопасности Украины. Мы тогда делали большое расследование по обстрелам Мариуполя, которое произошло в январе 2015 года. Из этих прослушек российских военных было очевидно, что они не докладывают в Москву, когда у них есть такой большой прокол. Они не докладывали, когда они по ошибке сами себя взорвали. Они не докладывали, когда застрелили своего пьяного подполковника, а вот в отчете списали это на диверсионную группу и украинских властей. Свои попадания в жилые дома они тоже списывали на Украину, — сказал Христо Грозев.

Что касается нынешних перехватов, что на них четко слышно, что нельзя позволять эмоциям и законам войны мешать проведению определенных тактических целей.

— Конкретно слышно в этих звонках, что к гражданским, когда они мешают или провоцируют, надо относиться, как к военным, — говорит Христо Грозев.

На вопрос, знал ли об этом [убийствах мирного населения] Путин, журналист ответил: Он должен был знать.

— А если он не знает, то получается, что он начал войну с неразработанной системой ответственности, — подчеркнул журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Ранее журналист сообщил, что Путину окружение не докладывает полную информацию по вторжению в Украину. В частности, ему не рассказывают, что 100% населения страны против оккупантов.