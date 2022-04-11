Украинские военные ликвидировали российского подполковника Вячеслава Савинова. Он был заместителем начальника штаба отдела ракетных войск и артиллерии и начальником артиллерийской разведки 49 общевойсковой армии РФ.

Информацию о его смерти подтвердили в России, обнародовав соответствующее сообщение на сайте Региональной общественной организации ветеранов и выпускников Казанского высшего училища ракетных войск и артиллерии.

Известно, что Вячеслав Савинов участвовал не только в полномасштабной войне России против Украины. Он также воевал в Сирии в 2015-2016 годах, где путинский режим поддерживает силы Башара Асада, называя это “спецоперацией”.

В конце марта в Украине ликвидировали российского подполковника Георгия Петрунина. Он был военным комендантом Самары, участвовал в войне в Чечне и Сирии.

Тем временем на днях стало известно, что российское руководство сменило военное командование, которое отвечает за вторжение в Украину.

Как сообщает BBC, новым командующим Южного военного округа РФ станет генерал Александр Дворников, который имеет “большой опыт боевых действий в Сирии”.