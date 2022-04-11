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Факты / Мир / Россия

ВСУ ликвидировали начальника артразведки 49 общевойсковой армии РФ

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
ВСУ ликвидировали начальника артразведки 49 общевойсковой армии РФ

Украинские военные ликвидировали российского подполковника Вячеслава Савинова. Он был заместителем начальника штаба отдела ракетных войск и артиллерии и начальником артиллерийской разведки 49 общевойсковой армии РФ.

Информацию о его смерти подтвердили в России, обнародовав соответствующее сообщение на сайте Региональной общественной организации ветеранов и выпускников Казанского высшего училища ракетных войск и артиллерии.

Известно, что Вячеслав Савинов участвовал не только в полномасштабной войне России против Украины. Он также воевал в Сирии в 2015-2016 годах, где путинский режим поддерживает силы Башара Асада, называя это “спецоперацией”.

В конце марта в Украине ликвидировали российского подполковника Георгия Петрунина. Он был военным комендантом Самары, участвовал в войне в Чечне и Сирии.

Тем временем на днях стало известно, что российское руководство сменило военное командование, которое отвечает за вторжение в Украину.

Как сообщает BBC, новым командующим Южного военного округа РФ станет генерал Александр Дворников, который имеет “большой опыт боевых действий в Сирии”.

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